در پی وقوع اصابت صاعقه در داراب یک نفر جان باخت و یک نفر مصدوم شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مژده عینی - وکیل زاده مسئول روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز اظهار کرد: ظهر امروز، ششم مهرماه، ۲ حادثه ناشی از اصابت صاعقه در شهرستان داراب، یک فوتی و یک مصدوم بر جای گذاشت.

او ادامه داد: در نخستین حادثه که ساعت ۱۲ و ۲۱ دقیقه ظهر امروز ششم مهرماه در محدوده گهرآباد، بزنگرو رخ داد، یک نفر بر اثر برخورد صاعقه دچار آسیب و ایست قلبی شد.

وکیل زاده افزود: کارشناسان اورژانس ۱۱۵ پس از حضور در محل، اقدامات احیای قلبی ـ ریوی و تلاش‌های لازم برای نجات او را انجام دادند، اما این تلاش‌ها نتیجه بخش نبود و فرد جان خود را از دست داده بود.

مسئول روابط عمومی اورژانس فارس اضافه کرد: در حادثه‌ای دیگر که ساعت ۱۲ و ۵۱ دقیقه ظهر امروز در روستای مروارید داراب رخ داد، یک نفر بر اثر برخورد صاعقه مصدوم شد.

او بیان کرد: کارشناسان اورژانس ۱۱۵ پس از حضور در محل و انجام اقدامات درمانی اولیه، مصدوم را برای ادامه روند درمان به بیمارستان امام حسن مجتبی (ع) داراب انتقال دادند.