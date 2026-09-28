در پی وقوع اصابت صاعقه در داراب یک نفر جان باخت و یک نفر مصدوم شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مژده عینی - وکیل زاده مسئول روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز اظهار کرد: ظهر امروز، ششم مهرماه، ۲ حادثه ناشی از اصابت صاعقه در شهرستان داراب، یک فوتی و یک مصدوم بر جای گذاشت.

او ادامه داد: در نخستین حادثه که ساعت ۱۲ و ۲۱ دقیقه ظهر امروز ششم مهرماه در محدوده گهرآباد، بزنگرو رخ داد، یک نفر بر اثر برخورد صاعقه دچار آسیب و ایست قلبی شد.

وکیل زاده افزود: کارشناسان اورژانس ۱۱۵ پس از حضور در محل، اقدامات احیای قلبی ـ ریوی و تلاش‌های لازم برای نجات او را انجام دادند، اما این تلاش‌ها نتیجه بخش نبود و فرد جان خود را از دست داده بود.

مسئول روابط عمومی اورژانس فارس اضافه کرد: در حادثه‌ای دیگر که ساعت ۱۲ و ۵۱ دقیقه ظهر امروز در روستای مروارید داراب رخ داد، یک نفر بر اثر برخورد صاعقه مصدوم شد. 

او بیان کرد: کارشناسان اورژانس ۱۱۵ پس از حضور در محل و انجام اقدامات درمانی اولیه، مصدوم را برای ادامه روند درمان به بیمارستان امام حسن مجتبی (ع) داراب انتقال دادند.

برچسب ها: اصابت صاعقه ، برخورد صاعقه
خبرهای مرتبط
یک کشته و ۴ مصدوم بر اثر اصابت صاعقه در فارس
صاعقه زدگی خانم ۴۵ ساله در سپیدان
صاعقه در خومه زار نورآباد ۲ نفر را راهی بیمارستان کرد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
رونمایی از سنگ مزار حضرت عبدالعظیم حسنی(ع)؛ حاصل ۱۴ ماه حجاری دستی
آغاز پذیرش دانشجویان دانشگاه‌های افسری ارتش از مسیر کنکور سراسری در فارس
اجرای قطعه ۸ آزادراه شیراز ـ اصفهان نباید به بیکاری کارگران دوکوهک منجر شود
خطر حوادث در شیراز ۱۲ درصد کمتر به صدا درآمد
هشت روستای فارس پایلوت «دهکده مشاغل» می‌شوند
فارس آماده جهش در انرژی خورشیدی/سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در انرژی پاک
بلاتکلیفی ۲۰ هزار واحد مسکونی در صدرا؛ خانه‌هایی که سند ندارند
۱۱۵ انشعاب غیرمجاز برق در شیراز جمع‌آوری شد
یک فوتی و یک مصدوم بر اثر اصابت صاعقه در داراب
جلوگیری از ریزش اشتغال در اولویت فارس/ظرفیت‌های روستایی به بازار متصل می‌شود
آخرین اخبار
نصب و راه‌اندازی ۱۵۰۰ نیروگاه خورشیدی پشت‌بامی در فارس
یک فوتی و یک مصدوم بر اثر اصابت صاعقه در داراب
۱۱۵ انشعاب غیرمجاز برق در شیراز جمع‌آوری شد
جلوگیری از ریزش اشتغال در اولویت فارس/ظرفیت‌های روستایی به بازار متصل می‌شود
هشت روستای فارس پایلوت «دهکده مشاغل» می‌شوند
فارس آماده جهش در انرژی خورشیدی/سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در انرژی پاک
اجرای قطعه ۸ آزادراه شیراز ـ اصفهان نباید به بیکاری کارگران دوکوهک منجر شود
بلاتکلیفی ۲۰ هزار واحد مسکونی در صدرا؛ خانه‌هایی که سند ندارند
خطر حوادث در شیراز ۱۲ درصد کمتر به صدا درآمد
رونمایی از سنگ مزار حضرت عبدالعظیم حسنی(ع)؛ حاصل ۱۴ ماه حجاری دستی
آغاز پذیرش دانشجویان دانشگاه‌های افسری ارتش از مسیر کنکور سراسری در فارس
نام‌گذاری اماکن شیراز به نام شهدا
کشف محموله‌های قاچاق و دستگیری تبهکاران در شهرستان‌های فارس
بهره‌برداری از طرح‌های محرومیت‌زدایی و اشتغال‌زایی در خفر
خیز فارس برای برگزاری نمایشگاه نفت، گاز و انرژی؛ فرصتی نو برای سرمایه‌گذاری
دستگیری کلاهبردار سایبری با شگرد فیشینگ و خرید سکه در لارستان