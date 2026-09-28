محققان یک ماده‌ای را ابداع کرده‌اند که می‌تواند از انرژی نور برای تصفیه هوا استفاده می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی- دانشمندان چینی ماده‌ای را توسعه داده‌اند که از انرژی نور برای جذب ذرات گرد و غبار، ویروس‌ها و میکروب‌های عبوری از آن استفاده می‌کند. این ماده می‌تواند به عنوان پایه‌ای برای ماسک‌ها و دستگاه‌های تنفسی که قادر به فیلتر کردن هوا برای ماه‌ها هستند، عمل کند.

پروفسور یو جیهونگ از دانشگاه جیلین می‌گوید: "سیستم‌های تصفیه هوای فعلی به سرعت تخریب می‌شوند و کارایی آنها با گذشت زمان کاهش می‌یابد. ما سیستمی ایجاد کرده‌ایم که قادر به تصفیه هوا از گرد و غبار و سایر ذرات برای مدت بسیار طولانی است، زیرا در نور نسبتاً کم داخل ساختمان، بار الکترواستاتیکی به دست می‌آورد. "

دانشمندان خاطرنشان می‌کنند که ماسک‌ها و سیستم‌های تصفیه هوای فعلی به فیلتر‌های مختلفی از الیاف با چیدمان تصادفی و سایر ساختار‌های نامنظم متکی هستند که ذرات گرد و غبار، آئروسل‌ها، میکروب‌ها و سایر آلاینده‌ها را به دام می‌اندازند. با این حال، منافذ این ساختار‌ها به سرعت مسدود می‌شوند و متخصصان پزشکی و بیماران را مجبور می‌کنند که دائماً ماسک‌های خود را تعویض کنند.

در مقابل، سیستم‌های تصفیه هوای صنعتی که ذرات را با استفاده از فیلتر‌های الکترواستاتیک حذف می‌کنند، با این مشکل مواجه نیستند. فیلتر‌های این سیستم‌ها از آرایه‌های الکترودی تشکیل شده‌اند که به ذرات گرد و غبار، میکروب‌ها و ویروس‌ها بار الکتریکی می‌دهند و به آنها اجازه می‌دهند از طریق میدان‌های الکتریکی جذب و از هوا حذف شوند. ادامه 

دانشمندان با موفقیت این اثر را با استفاده از ماده‌ای مبتنی بر غشای پلی‌پروپیلن و یک پوشش پیزوالکتریک ویژه متشکل از یک پلیمر و ذرات آلیاژ گالیوم-ایندیوم تکرار کردند. این ساختار‌ها نور خورشید یا نور مصنوعی برخورد کرده به فیلتر را جذب می‌کنند و از انرژی آن برای انتقال بار مثبت به زنجیره‌های پلیمری مجاور استفاده می‌کنند.

آزمایش‌های انجام شده توسط دانشمندان نشان داد که این ماده جدید قادر به جذب ذرات نمک و خاکستر با قطر صد‌ها نانومتر است. علاوه بر این، راندمان فیلتراسیون هوا تنها ۱ ٪ از سطوح اولیه کاهش یافته است - حتی پس از یک ماه استفاده مداوم - که نوآوری شیمیدانان چینی را برای تولید ماسک‌های قابل استفاده مجدد و سیستم‌های فیلتراسیون هوای قابل حمل و بدون برق مناسب می‌کند.

منبع: TASS

برچسب ها: آلودگی ، آلودگی هوا و آلودگی صوتی ، تصفیه هوا ، انرژی ، نور
خبرهای مرتبط
پروانه سرنخ طبیعت برای مقابله با گرد و غبار
کیفیت هوای تهران قابل قبول است
هوای آلوده راه نفس البرزی‌ها را تنگ کرد + فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
ادعای اکسیوس: ترامپ در حال بررسی کاهش تحریم‌ها علیه ایران است
ترامپ: هیئت‌های آمریکا و ایران با میانجی‌ها گفت‌و‌گو کرده‌اند
پروازهای شرکت هواپیمایی عراق به ایران از سر گرفته شد
امارات دیدار «محمد بن زاید» با نتانیاهو را تأیید کرد
انصارالله: عربستان طی ۲۴ ساعت ۳۸ حمله هوایی و موشکی انجام داد
معاون رئیس اف‌بی‌آی از سمت خود کناره‌گیری می‌کند
مقام آمریکایی: بدون حل مسائل هسته‌ای توافقی با ایران حاصل نمی‌شود
پوتین: انتخابات مشروعیت همه نهاد‌های حاکمیتی روسیه را تأیید کرد
دبیرکل سازمان ملل خواستار اقدام عملی برای مقابله با تبعیض نژادی شد
عبور ۱۹۸ کشتی تجاری از باب‌المندب طی پنج روز
آخرین اخبار
امارات دیدار «محمد بن زاید» با نتانیاهو را تأیید کرد
ترامپ: هیئت‌های آمریکا و ایران با میانجی‌ها گفت‌و‌گو کرده‌اند
پروازهای شرکت هواپیمایی عراق به ایران از سر گرفته شد
معاون رئیس اف‌بی‌آی از سمت خود کناره‌گیری می‌کند
انصارالله: عربستان طی ۲۴ ساعت ۳۸ حمله هوایی و موشکی انجام داد
مقام آمریکایی: بدون حل مسائل هسته‌ای توافقی با ایران حاصل نمی‌شود
پوتین: انتخابات مشروعیت همه نهاد‌های حاکمیتی روسیه را تأیید کرد
ادعای اکسیوس: ترامپ در حال بررسی کاهش تحریم‌ها علیه ایران است
دبیرکل سازمان ملل خواستار اقدام عملی برای مقابله با تبعیض نژادی شد
عبور ۱۹۸ کشتی تجاری از باب‌المندب طی پنج روز
روسیه ممنوعیت صادرات گازوئیل را تا پایان اکتبر تمدید می‌کند
کالاس: پروتکل امنیتی اضطراری اتحادیه اروپا نباید موازی ناتو باشد
ادعای اسرائیل درباره ترور تامین کننده مالی حماس
آغاز صادرات نفت عربستان از خط لوله شرق به غرب
واشنگتن‌پست: پایگاه‌های نظامی آمریکا دیگر در برابر حملات موشکی امن نیستند
کره جنوبی کاردار اوکراین را در اعتراض به افشای انتقال اسرای کره شمالی احضار کرد
میانجیگران امروز یا فردا با مقام‌های ایران و آمریکا گفت‌و‌گو می‌کنند
نوآوری ماده‌ای که از انرژی نور برای تصفیه هوا استفاده می‌کند
بن گویر یهودیان را صاحب مسجدالاقصی خواند
قطر وضعیت اضطراری مربوط به محموله‌های گاز را تمدید کرد
اتحادیه اروپا فهرست تحریم‌های روسیه را گسترش داد
النجباء: با پایان دخالت آمریکا، مقاومت توجیهی ندارد
سیل در مرکز هند بیش از ۸۰ کشته بر جا گذاشت
مصر: از جنگ علیه ایران خیلی آسیب دیده‌ایم
پول‌پاشی انتخاباتی جمهوری‌خواهان برای نجات کرسی‌های «امن»
آلمان نظارت بر سفارت روسیه در برلین را تشدید کرد
افزایش قیمت نفت، بازار‌های جهانی را تحت فشار قرار داد
سیل در بانکوک ۷۰۰ هزار نفر را تحت تأثیر قرار داد
بحران انرژی در اروپا؛ بروکسل خواستار کاهش اجباری مصرف گاز و برق شد
بازرسی جنجالی صهیونیست‌ها در هلند برای کشف کالا‌های شهرک‌نشینان