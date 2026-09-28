باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی زارع خفری معاون بهرهبرداری و دیسپاچینگ شرکت توزیع نیروی برق استان فارس از رشد بیش از ۸۰ درصدی احداث نیروگاههای خورشیدی در دو سال اخیر خبر داد و گفت: از سال ۱۴۰۳ تاکنون، یکهزار و ۵۰۰ نیروگاه خورشیدی پشتبامی در شهرستانهای تحت پوشش این شرکت نصب و راهاندازی شده است.
او با اشاره به استقبال مردم و سرمایهگذاران از احداث نیروگاههای خورشیدی خانگی اظهار کرد: برای تسهیل فرآیند ثبت درخواست، پلتفرمهایی طراحی شده و متقاضیان میتوانند از طریق سامانه «مهرسان» درخواست خود را ثبت کنند.
زارع افزود: بر اساس اعلام سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری انرژی برق (ساتبا)، برای احداث نیروگاههای خورشیدی خانگی تا سقف چهار میلیارد ریال تسهیلات کمبهره در نظر گرفته شده است. این تسهیلات با نرخ سود ۱۴ درصد و بازپرداخت ۶۰ ماهه به متقاضیان واجد شرایط پرداخت میشود.
معاون بهرهبرداری و دیسپاچینگ شرکت توزیع نیروی برق استان فارس، نیروگاههای خورشیدی را از ظرفیتهای مناسب برای تولید برق و کسب درآمد دانست و گفت: این نیروگاهها برای تولید برق به مواد اولیه نیاز ندارند و از نور خورشید بهعنوان منبع انرژی استفاده میکنند.
زارع خفری ادامه داد: تجهیزات مورد استفاده در این نیروگاهها دارای ضمانت هستند و در صورت بروز مشکل، امکان تعمیر یا جایگزینی آنها وجود دارد.
او با اشاره به آمار اجرای طرح نیروگاههای خورشیدی پشتبامی در فارس خاطرنشان کرد: از ابتدای اجرای این طرح تاکنون، سههزار و ۵۰۰ نیروگاه خورشیدی پشتبامی با ظرفیت مجموع ۲۲ مگاوات در استان احداث شده و پنجهزار و ۲۳۵ قرارداد خرید تضمینی برق نیز برای این نیروگاهها منعقد شده است.
معاون بهرهبرداری و دیسپاچینگ شرکت توزیع نیروی برق استان فارس، توسعه نیروگاههای خورشیدی را اقدامی مؤثر در کاهش ناترازی انرژی عنوان کرد و گفت: نصب این نیروگاهها علاوه بر تولید برق پاک و ایجاد درآمد برای صاحبان آنها، به توسعه منابع تجدیدپذیر و افزایش پایداری شبکه برق نیز کمک میکند.
منبع: توزیع نیروی برق فارس