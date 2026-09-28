باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود پزشکیان در حکم انتصاب آقایان نادر جعفر یوسفی، سجاد جعفری و علی مقدمزاده به عنوان اعضای جدید هیات عامل صندوق توسعه ملی تصریح کرد: انتظار دارد با اتکال به خداوند متعال و در چارچوب قانون اساسی، ضمن همکاری مؤثر و همافزا با سایر اعضای محترم و اتخاذ راهکارهای مناسب، با بهرهگیری از کلیه ظرفیتهای موجود در راستای تحقق اهداف صندوق و اداره بهینه امور محوله وفق اساسنامه بهویژه تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات گازی و از آوردههای نفتی به ثروت ماندگار، مولد و سرمایههای زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسلهای آینده از این منابع مجدانه کوشا باشید.
همچنین در این حکم آمده است: به استناد بند (ت) ماده (۱۶) قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ مجلس شورای اسلامی و تبصره (۳) ذیل بند یادشده، مصوبه هیأت امنای صندوق توسعه ملی و نظربه مراتب تعهد، تجارب و سوابق ارزنده جنابعالی؛ به موجب این حکم برای مدت پنج سال به عنوان «عضو هیأت عامل صندوق توسعه ملی» منصوب میشوید.
منبع: ریاست جمهوری