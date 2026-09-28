دفاع مقدس دانشگاه ایمان، خودباوری و خلاقیت بود

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار محمدجعفر اسدی در همایش گرامیداشت هفته دفاع مقدس و آیین تجلیل از ایثارگران کمیته امداد امام خمینی (ره) استان فارس، دفاع مقدس را فراتر از یک نبرد نظامی دانست و گفت: دوران دفاع مقدس دانشگاهی از ایمان، خودباوری و خلاقیت بود که در آن رزمندگان ایرانی با وجود محدودیت‌های تجهیزاتی، با تکیه بر توان داخلی راهکار‌های جدیدی برای مقابله با دشمن ایجاد کردند.

او با اشاره به حضور مسئولان استانی، فرماندهان دوران دفاع مقدس و امدادگران کمیته امداد در این مراسم اظهار کرد: در آغاز جنگ، دشمن با تمام ظرفیت نظامی خود مقابل ملت ایران قرار گرفت، اما فرزندان این سرزمین با تکیه بر باور «ما می‌توانیم» ابتکار‌هایی را به کار گرفتند که معادلات نظامی را تغییر داد.

فرمانده لشکر ۳۳ المهدی (عج) در دوران دفاع مقدس با بازخوانی خاطرات آن دوران و عملیات شکست حصر آبادان افزود: رزمندگان در شرایطی که از نظر امکانات و تجهیزات با محدودیت‌هایی مواجه بودند، با اتکا به ایمان، خلاقیت و اعتماد به توان خود، شیوه‌های تازه‌ای برای مقابله با دشمن طراحی و اجرا کردند.

اسدی در ادامه با اشاره به شرایط امروز کشور گفت: امروز نیز جامعه با نوع دیگری از نبرد در دو عرصه «فقر فرهنگی» و «فقر اقتصادی» مواجه است و مقابله با این مسائل نیازمند روحیه جهادی و خودسازی است.

او با تأکید بر نقش کمیته امداد در این عرصه بیان کرد: مأموریت این نهاد تنها حمایت اقتصادی از اقشار محروم نیست و کمیته امداد باید در حوزه فرهنگ، خودسازی و تقویت توانمندی‌های اجتماعی نیز نقش‌آفرینی کند؛ چراکه مبارزه با آنچه «گرگ درون» نامیده می‌شود و توجه به خودسازی، مقدمه موفقیت در هر میدان است.

خدمت به محرومان؛ تجارتی با خدا

فرمانده دوران دفاع مقدس با گرامیداشت یاد و خاطره امام خمینی (ره) اظهار کرد: عزت و استقلال امروز ایران اسلامی، مرهون اندیشه‌های امام راحل (ره) است و مردم و به‌ویژه خادمان کمیته امداد باید قدر فرصت خدمت به محرومان را بدانند.

اسدی افزود: دستگیری از نیازمندان و شاد کردن دل بندگان خدا، مأموریتی ارزشمند است که به تعبیر امیرالمؤمنین (ع)، تجارت با خدا محسوب می‌شود و ارزش آن با معیار‌های مادی قابل سنجش نیست.

او با اشاره به مسیر طی‌شده ملت ایران و دشواری‌های پیش‌رو ادامه داد: ملت ایران با هدایت‌های رهبر انقلاب از مراحل سخت و گردنه‌های مختلف عبور کرده است و امدادگران کمیته امداد نیز با حفظ روحیه جهادی و خدمت صادقانه می‌توانند در مقابله با توطئه‌های دشمنان نقش مؤثری ایفا کنند.

نمایش پشتیبانی کمیته امداد فارس از جبهه‌ها

در حاشیه این مراسم، نمایشگاه «ستاد پشتیبانی جنگ کمیته امداد امام خمینی (ره) استان فارس در دوران هشت سال دفاع مقدس» برپا شد و بخشی از اقدامات و خدمات این نهاد در پشتیبانی از جبهه‌های نبرد به نمایش درآمد.

همچنین با استفاده از تابلو‌های تصاویر شهدا، یاد و خاطره امدادگران شهید دوران دفاع مقدس و شهدای دانش‌آموز شهرستان لامرد گرامی داشته شد و مسئولان و امدادگران حاضر در همایش از بخش‌های مختلف نمایشگاه بازدید کردند.

منبع: کمیته امداد فارس