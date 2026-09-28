باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه - انتخاب مدیرعامل جدید باشگاه استقلال همچنان در هالهای از ابهام قرار دارد و برخلاف برخی گمانهزنیهای مطرحشده در روزهای اخیر، زمان مشخصی برای معرفی فرد جدید به عنوان مدیرعامل این باشگاه تعیین نشده است.
در شرایطی که طی ماههای گذشته بارها از بررسی گزینههای مختلف برای تصدی مدیرعاملی استقلال خبر داده شده، پیگیریها نشان میدهد موضوع انتخاب مدیرعامل جدید در حال حاضر در اولویت برنامههای جاری هلدینگ خلیج فارس، مالک باشگاه استقلال، قرار ندارد و برنامهای برای تسریع در این روند و معرفی فوری مدیرعامل وجود ندارد.
طی روزهای اخیر نیز انتشار برخی اخبار درباره نهایی شدن نام مدیرعامل جدید استقلال، گمانهزنیهای مختلفی را به همراه داشته است، اما بررسیها نشان میدهد تاکنون تصمیم نهایی و قطعی برای معرفی مدیرعامل جدید اتخاذ نشده است. حتی گزارشهای منتشرشده درباره روند انتخاب مدیرعامل نیز حاکی از آن است که جلسات و فرآیند نهایی انتخاب فرد جدید هنوز به مرحله تصمیمگیری قطعی نرسیده است.
به این ترتیب، علی تاجرنیا همچنان به عنوان رئیس هیئت مدیره و سرپرست مدیرعاملی باشگاه استقلال به فعالیت خود ادامه خواهد داد و فعلاً تغییری در ساختار اجرایی باشگاه ایجاد نخواهد شد. تاجرنیا از زمان کنار رفتن علی نظری جویباری مسئولیت اداره باشگاه را برعهده گرفته و در این مدت نیز موضوع انتخاب مدیرعامل جدید بارها مطرح شده است.
پیش از این نیز قرار بود پس از تعیین تکلیف ساختار هیئت مدیره و طی شدن مراحل مربوط به هلدینگ خلیج فارس، موضوع انتخاب مدیرعامل استقلال وارد مرحله نهایی شود، اما با وجود گذشت زمان، هنوز موعد مشخصی برای پایان دوره سرپرستی تاجرنیا اعلام نشده است؛ بنابراین در شرایط فعلی، برخلاف برخی اخبار و گمانهزنیها درباره معرفی قریبالوقوع مدیرعامل جدید، استقلال همچنان با مدیریت تاجرنیا اداره خواهد شد و تا زمانی که هلدینگ خلیج فارس تصمیم نهایی خود را اتخاذ نکند، خبری از معرفی مدیرعامل جدید این باشگاه نخواهد بود.