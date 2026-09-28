باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه - باشگاه استقلال در شرایطی فصل جاری را دنبال می‌کند که مدیران این باشگاه از همین حالا برنامه‌ریزی برای حفظ بخشی از بازیکنان فعلی و تمدید قرارداد نفراتی که قراردادشان در پایان فصل به اتمام می‌رسد را آغاز کرده‌اند.

مذاکرات اولیه با برخی از بازیکنان استقلال که در پایان فصل قراردادشان به پایان می‌رسد، آغاز شده و باشگاه قصد دارد پیش از رسیدن به ماه‌های پایانی فصل، تکلیف تعدادی از این نفرات را مشخص کند تا در صورت توافق، از ایجاد ابهام درباره آینده آنها جلوگیری شود.

در این میان، حفظ بازیکنان جوان و آینده‌دار از اولویت‌های استقلال در برنامه تمدید قراردادهاست و مدیران باشگاه قصد دارند قرارداد برخی از این نفرات را به صورت بلندمدت تمدید کنند. امیرمحمد رزاقی‌نیا یکی از بازیکنانی است که در این فهرست قرار دارد و مذاکرات برای تمدید قرارداد این هافبک جوان نیز در همین راستا دنبال می‌شود.

رزاقی‌نیا که در فصل جاری فرصت بیشتری برای حضور در ترکیب استقلال پیدا کرده، توانسته اعتماد کادر فنی را جلب کند و عملکرد او در هفته‌های ابتدایی فصل نیز مورد توجه قرار گرفته است. گزارش‌های اخیر نیز از برنامه استقلال برای تمدید قرارداد این بازیکن جوان حکایت داشته است.

باشگاه استقلال با توجه به سیاست جوان‌گرایی و همچنین اهمیت حفظ سرمایه‌های داخلی، در نظر دارد قرارداد نفراتی را که از نظر فنی و سنی ظرفیت ادامه حضور بلندمدت در این تیم را دارند، زودتر تعیین تکلیف کند. به همین دلیل مذاکرات تنها به یک بازیکن محدود نیست و درباره چند بازیکن دیگر نیز رایزنی‌هایی انجام شده است.

البته مذاکرات در مرحله فعلی به معنای نهایی شدن تمدید قرارداد‌ها نیست و توافق نهایی با هر بازیکن منوط به ادامه گفت‌و‌گو‌ها و رسیدن طرفین به جمع‌بندی درباره جزئیات قرارداد خواهد بود.

استقلال پیش از این نیز در فصل نقل‌وانتقالات تابستانی تلاش کرده بود تعدادی از بازیکنان جوان خود را حفظ کند و تمدید قرارداد نفراتی همچون علیرضا کوشکی و محمدحسین اسلامی در مقطعی در دستور کار باشگاه قرار داشت.

اکنون نیز سیاست باشگاه این است که در کنار پیگیری شرایط بازیکنان باتجربه، از خروج سرمایه‌های جوان جلوگیری کند و به همین دلیل مذاکره با نفراتی که قراردادشان در پایان فصل به اتمام می‌رسد، از ماه‌های ابتدایی فصل آغاز شده است.