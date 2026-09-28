بهداد سلیمی سرمربی تیم ملی وزنه برداری از خوشحالیش برای کسب مدال طلای وزنه برداری گفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - بهداد سلیمی سرمربی تیم ملی وزنه برداری ایران پس از کسب مدال طلای علی عالی‌پور در بازی‌های آسیایی گفت: از نزدیک شاهد بودم که علی چقدر زحمت کشیده است، نه فقط علی که همه بچه‌های تیم ملی زحمت کشیده‌اند. تبریک می‌گویم به علی عالی‌پور، خانواده اش و خانواده وزنه برداری. تمام این بچه‌ها جنس‌شان از طلاست، خودشان از طلا هستند و لیاقت‌شان مدال طلا است.

او ادامه داد: مردم دعا کنند نا فردا علی داودی، علیرضا نصیری و دختر ما مهسا بهشتی هم موفق باشند و به مدال طلا برسند. باور کنید امشب انگار خودم مدال گرفتم و خیلی خوشحال هستم.

برچسب ها: بازی‌های آسیایی ، بهداد سلیمی ، وزنه برداری
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