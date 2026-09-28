باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - رویترز به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد که انتظار می‌رود میانجیگران امروز یا فردا گفت‌و‌گو‌های جداگانه‌ای با مقام‌های آمریکایی و ایرانی درباره راه‌های کاهش تنش میان دو کشور انجام دهند.

این منبع گفت مذاکرات بر نسخه‌ای اصلاح‌شده از پیشنهاد هفت‌روزه ایران متمرکز خواهد بود؛ پیشنهادی که تهران برای کاهش تنش و فراهم کردن زمینه ازسرگیری گفت‌و‌گو‌ها مطرح کرده است.

بر اساس گزارش رویترز، سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، و میانجیگران همچنان در نیویورک حضور خواهند داشت تا تلاش‌ها برای احیای مذاکرات ادامه یابد.

پیشتر روزنامه نیویورک‌تایمز مدعی شده بود که عراقچی حضور خود در نیویورک را تا زمان مشخص شدن پاسخ رسمی آمریکا به پیشنهاد تهران برای کاهش تنش تمدید کرده است.

این روزنامه اعلام کرد عراقچی که به همراه هیئت ایرانی برای شرکت در نشست‌های مجمع عمومی سازمان ملل به نیویورک سفر کرده، مخالفت دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، با طرح هفت‌روزه ایران برای بازگشایی تنگه هرمز را «واکنش اولیه» توصیف کرده و گفته است تهران منتظر دریافت موضع رسمی واشنگتن از طریق میانجیگران است.

در همین حال، میانجیگران، به‌ویژه قطر، در حال بررسی امکان دستیابی به توافقی محدودتر هستند؛ توافقی که بر اساس گزارش‌ها می‌تواند شامل کاهش متقابل برخی محدودیت‌های دریایی و تلاش برای فروکش کردن تنش‌ها باشد.

با وجود ادامه بی‌اعتمادی میان تهران و واشنگتن، منابع دیپلماتیک معتقدند حفظ کانال‌های دیپلماتیک در نیویورک می‌تواند به نزدیک شدن مواضع طرف‌ها و کاهش اختلافات کمک کند.

بر اساس این گزارش‌ها، دستیابی به توافقی جامع‌تر که موضوع هسته‌ای ایران و وضعیت تنگه هرمز را نیز دربرگیرد، همچنان به تصمیم‌گیری در سطح عالی دولت آمریکا وابسته خواهد بود.

منبع: الجزیره