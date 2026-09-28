سرمربی تیم فوتبال استقلال قصد ندارد برای بازی حساس با تراکتور ترکیب تیم خود را تغییر دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه - تیم‌های فوتبال تراکتور و استقلال در هفته هشتم رقابت‌های لیگ برتر روز پنجشنبه ۱۶ مهرماه به مصاف یکدیگر خواهند رفت؛ دیداری حساس که در شرایطی برگزار می‌شود که هر دو تیم خود را برای ادامه رقابت‌های لیگ نخبگان آسیا نیز آماده می‌کنند. طبق برنامه اعلام‌شده، این مسابقه در تاریخ ۱۶ مهر برگزار خواهد شد و دو تیم چهار روز بعد در لیگ نخبگان آسیا به میدان می‌روند.

در آستانه این دیدار، سهراب بختیاری‌زاده قصد ندارد تغییرات گسترده‌ای در ترکیب اصلی استقلال ایجاد کند و برنامه کادر فنی، ادامه استفاده از نفراتی است که در هفته‌های گذشته از ابتدا در ترکیب آبی‌پوشان قرار گرفته‌اند.

بختیاری‌زاده از عملکرد بازیکنان اصلی استقلال رضایت دارد و در صورت نداشتن مشکل خاص از نظر مصدومیت یا شرایط جسمانی، ترکیب آبی‌پوشان برای دیدار با تراکتور با کمترین تغییر نسبت به بازی‌های قبلی به میدان خواهد رفت.

سرمربی استقلال در هفته‌های اخیر تلاش کرده ساختار مشخصی را در تیمش ایجاد کند و به همین دلیل تغییرات متعدد در ترکیب اصلی را در دستور کار قرار نداده است. حالا نیز در آستانه یکی از مهم‌ترین بازی‌های فصل، اولویت کادر فنی حفظ همین ثبات و هماهنگی میان بازیکنان است.

البته وضعیت حبیب فرعباسی یکی از مواردی است که می‌تواند در ترکیب استقلال تأثیرگذار باشد. این دروازه‌بان پس از دیدار برابر السد قطر با مصدومیت مواجه شد و حضورش مقابل تراکتور به شرایط نهایی او بستگی دارد؛ در صورت غیبت فرعباسی، آریا حسینی‌فرد گزینه حضور درون دروازه استقلال خواهد بود.

از سوی دیگر، با بازگشت بازیکنان استقلال که همراه تیم امید ایران در بازی‌های آسیایی ناگویا حضور داشتند، کادر فنی بار دیگر تقریباً تمامی نفرات خود را در اختیار خواهد داشت. امیرمحمد رزاقی‌نیا، سعید سحرخیزان و اسماعیل قلی‌زاده پس از پایان کار تیم امید به تمرینات استقلال بازگشته‌اند و یاسر آسانی نیز در تمرینات حاضر شده است.

استقلال در شرایطی خود را برای این دیدار آماده می‌کند که پس از بازی با تراکتور باید در هفته دوم لیگ نخبگان آسیا به مصاف الغرافه قطر برود و به همین دلیل حفظ شرایط بدنی و ایجاد توازن میان نفرات اصلی و ذخیره نیز از اهمیت ویژه‌ای برای کادر فنی برخوردار است.

با این حال، در شرایط فعلی بختیاری‌زاده تغییرات اساسی در ترکیب استقلال را مدنظر ندارد و اگر اتفاق غیرمنتظره‌ای رخ ندهد، آبی‌پوشان برابر تراکتور با همان نفرات اصلی و ساختاری که در مسابقات اخیر مورد استفاده قرار گرفته است، وارد زمین خواهند شد.