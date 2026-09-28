روایت قهرمانی که نقشه رژیم بعث برای حمله به آبادان را ناکام گذاشت + فیلم

باشگاه خبرنگاران جوان - دریاقلی که همراه پسرش در گورستان خودروهای ذوالفقاری مشغول کار بود، متوجه حضور نیروهای عراقی در حوالی بهمن‌شیر شد و برای رساندن خبر به نیروهای ایرانی راهی آبادان شد؛ او پس از اطلاع‌رسانی، در کنار مردم و نیروهای مدافع شهر نیز به مقابله با دشمن پرداخت.

چند روز بعد، نیروهای عراقی خانه دریاقلی را با خمپاره هدف قرار دادند و او در این حمله به‌شدت مجروح و یک پایش قطع شد؛ دریاقلی هنگام انتقال برای درمان در تهران بر اثر شدت جراحات به شهادت رسید و در بهشت زهرا در کنار دیگر شهدای جنگ تحمیلی به خاک سپرده شد.