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روایت قهرمانی که نقشه رژیم بعث برای حمله به آبادان را ناکام گذاشت + فیلم

دریاقلی سورانی با مشاهده تحرک ارتش رژیم بعث در منطقه ذوالفقاری، شبانه و با دوچرخه خود را به نیرو‌های ایرانی رساند و با رساندن خبر حمله، در مقابله با پیشروی دشمن نقش‌آفرین شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - دریاقلی که همراه پسرش در گورستان خودروهای ذوالفقاری مشغول کار بود، متوجه حضور نیروهای عراقی در حوالی بهمن‌شیر شد و برای رساندن خبر به نیروهای ایرانی راهی آبادان شد؛ او پس از اطلاع‌رسانی، در کنار مردم و نیروهای مدافع شهر نیز به مقابله با دشمن پرداخت.

چند روز بعد، نیروهای عراقی خانه دریاقلی را با خمپاره هدف قرار دادند و او در این حمله به‌شدت مجروح و یک پایش قطع شد؛ دریاقلی هنگام انتقال برای درمان در تهران بر اثر شدت جراحات به شهادت رسید و در بهشت زهرا در کنار دیگر شهدای جنگ تحمیلی به خاک سپرده شد.

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