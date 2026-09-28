کمیته ملی المپیک پاداش ۲ مدال نقره تیم‌های ملی کبدی مردان و زنان در بازی‌های آسیایی ناگویا را پرداخت کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - پاداش مدال‌آوران نقره‌ای تیم‌های کبدی ایران در بازی‌های آسیایی آیچی- ناگویا ۲۰۲۶، به مجموع ۳۶ میلیارد تومان، از سوی کمیته ملی المپیک به حساب فدراسیون مربوطه واریز شد.

در این پرداخت، ۱۲ ورزشکار زن و ۱۲ ورزشکار مرد کبدی ایران که موفق به کسب مدال نقره شده‌اند، هر کدام یک میلیارد تومان پاداش دریافت می‌کنند؛ بنابراین مجموع سهم ورزشکاران به ۲۴ میلیارد تومان می‌رسد.

همچنین ۱۲ میلیارد تومان، معادل نیمی از مجموع پاداش ورزشکاران، به کادر فنی اختصاص یافته است که شامل ۶ میلیارد تومان برای کادر فنی تیم زنان و ۶ میلیارد تومان برای کادر فنی تیم مردان خواهد بود.

توزیع این مبالغ میان اعضای کادر‌های فنی بر عهده فدراسیون مربوطه است.

برچسب ها: کمیته ملی المپیک ، تیم ملی کبدی مردان ، تیم ملی کبدی بانوان ، کبدی
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