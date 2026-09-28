رئیس پلیس راه راهور فراجا جزئیات تصادف شدید و رخ‌به‌رخ ۲ دستگاه خودروی سواری در محور هراز را تشریح کرد، حادثه‌ای که انتشار فیلم لحظه وقوع آن در فضای مجازی، بازتاب گسترده‌ای داشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - روز گذشته ویدئویی از لحظه وقوع یک تصادف شدید در فضای مجازی منتشر شد که در آن، یک دستگاه خودروی سواری هایما در حال تردد بود که ناگهان یک خودروی سواری هیوندای پس از انحراف به چپ و ورود به مسیر مقابل، به‌صورت رخ‌به‌رخ با آن برخورد کرد.

این فیلم که لحظه دقیق وقوع تصادف را به تصویر می‌کشید، به‌سرعت در شبکه‌های اجتماعی دست‌به‌دست شد. در برخی مطالب منتشرشده در فضای مجازی، محل وقوع این حادثه جاده چالوس عنوان شده بود، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد این تصادف در محور هراز، محدوده پیچ زیارباغ رخ داده است.

در همین رابطه، سرهنگ سیاوش محبی، رئیس پلیس راه راهور فراجا، با تشریح جزئیات این حادثه اظهار کرد: این تصادف ساعت ۱۲:۲۱ روز ۲۹ شهریور ۱۴۰۵ در محدوده پیچ زیارباغ در محور هراز رخ داد و طی آن یک دستگاه سواری هیوندای که در مسیر شمال به جنوب در حال حرکت بود، با یک دستگاه سواری هایما که در مسیر جنوب به شمال تردد داشت، برخورد کرد.

وی ادامه داد: برابر بررسی‌های انجام‌شده، علت وقوع حادثه، بی‌مبالاتی راننده خودروی هیوندای ناشی از تجاوز به چپ، در پی سبقت غیرمجاز و ورود به مسیر مقابل تشخیص داده شده است که در نتیجه آن، خودرو به‌صورت رخ‌به‌رخ با خودروی هایما برخورد کرد.

سرهنگ محبی با اشاره به حضور سریع عوامل پلیس راه در محل حادثه گفت: یک تیم پلیس راه که در محدوده آب‌اسک و حدود یک‌ونیم کیلومتر پیش از محل تصادف مستقر بود، کمتر از ۱۵ دقیقه پس از وقوع حادثه در محل حاضر شد و تیم کمکی پلیس راه نیز بلافاصله در محل حضور پیدا کرد.

رئیس پلیس راه راهور فراجا افزود: با توجه به ترافیک بالای پایان شهریورماه و نیمه‌سنگین بودن تردد در محور هراز، از سوی دیگر به دلیل غیرقابل حرکت بودن خودرو‌های حادثه‌دیده و توقف آنها در سطح جاده، در محدوده تصادف ترافیک سنگینی ایجاد شد که با حضور سریع عوامل پلیس راه، عملیات بازگشایی مسیر و روان‌سازی ترافیک در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: خوشبختانه این حادثه تلفات جانی نداشت و ۳ نفر از سرنشینان که دچار مصدومیت سطحی شده بودند، توسط عوامل اورژانس به مرکز درمانی منتقل شدند.

منبع: پلیس راهور

برچسب ها: تصادف ، پلیس راهور
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