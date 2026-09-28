وزارت امور خارجه کره جنوبی کاردار اوکراین را در اعتراض به افشای انتقال دو سرباز اسیر کره شمالی از اوکراین به کره جنوبی احضار کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - وزارت امور خارجه کره جنوبی روز دوشنبه کاردار اوکراین را در اعتراض به افشای انتقال دو سرباز اسیر کره شمالی از اوکراین به کره جنوبی احضار و خواستار ارائه توضیح رسمی و عذرخواهی کی‌یف شد.

این وزارتخانه اعلام کرد «آندری ویشکین»، کاردار اوکراین، احضار شده و مقام‌های کره جنوبی مراتب «تأسف شدید» خود را از افشای این موضوع توسط ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، در مجمع عمومی سازمان ملل متحد اعلام کرده‌اند؛ آن هم در شرایطی که به گفته سئول، میان دو کشور توافق روشنی برای محرمانه نگه داشتن این موضوع وجود داشته است.

وزارت امور خارجه کره جنوبی همچنین نسبت به آنچه «اظهار نظر نادرست» دفتر ریاست‌جمهوری اوکراین درباره نبود چنین توافق محرمانه‌ای خواند، اعتراض کرد و از کی‌یف خواست برای جلوگیری از تکرار چنین مواردی اقدام کند.

این وزارتخانه در بیانیه‌ای اعلام کرد: «پارک یون-جو»، معاون اول وزیر امور خارجه کره جنوبی، تأکید کرده است که «افشای ادعای نادرست مبنی بر اینکه هیچ توافق محرمانه‌ای وجود نداشته، به‌طور جدی اعتماد میان دو دولت را تضعیف می‌کند و اقدامی است که می‌تواند به روابط دوستانه میان دو کشور آسیب بزند.»

رسانه‌های کره جنوبی گزارش داده‌اند که کی‌یف گفته بود میان دو طرف درباره علنی کردن این انتقال تفاهمی وجود داشته است.

بر اساس این گزارش‌ها، ویشکین نیز اعلام کرده است که موضع سئول را با دقت شنیده و آن را به‌طور دقیق به دولت خود منتقل خواهد کرد.

زلنسکی هفته گذشته در مجمع عمومی سازمان ملل متحد اعلام کرد که اوکراین دو سرباز اسیر کره شمالی را به کره جنوبی منتقل کرده است. او گفت این دو نفر پس از آنکه هنگام جنگ در کنار نیرو‌های روسیه علیه اوکراین به اسارت درآمدند، اخیراً به کره جنوبی منتقل شده‌اند.

مقام‌های اوکراینی بلافاصله برای اظهارنظر درباره این موضوع در دسترس نبودند.

دفتر ریاست‌جمهوری کره جنوبی نیز روز یکشنبه خواستار ارائه توضیح رسمی و عذرخواهی از سوی اوکراین شده بود.

این انتقال در شرایطی انجام شده است که کره جنوبی از تلاش‌ها برای ازسرگیری گفت‌و‌گو با کره شمالی حمایت کرده و دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، نیز بار دیگر آمادگی خود را برای تعامل با پیونگ‌یانگ اعلام کرده است.

منبع: رویترز