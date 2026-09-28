باشگاه خبرنگاران جوان - شهید سید حسن نصرالله چهره‌ای محبوب دنیای اسلام و الگوی مقاومت بود و مکتب مقاومت را از یک راهبرد دفاعیِ صرف به یک مدل مبارزاتی فراگیر تبدیل کرد تا محور مقاومت به الگوی جنبش‌های آزادی‌خواهانه در سراسر جهان تبدیل گردد.

گاهی عظمت یک انسان را نمی‌توان با نقش او در یک جنبش یا یک مقطع تاریخی سنجید؛ باید دید نام او در مقیاس تاریخ یک سرزمین کجا می‌ایستد. شهید سیدحسن نصرالله از همین جنس بود؛ شخصیتی که خیرخواهی صادقانه برای ملت و مکتبش، خطابه‌های نافذ و اقدامات شجاعانه‌اش، نه‌تنها دل‌های مردم لبنان بلکه قلوب آزادگان جهان را استوار می‌کرد. او نام لبنان را که سال‌ها عرصه نفوذ قدرت‌های مختلف بود، به نمادی از عزت و ایستادگی بدل ساخت و نصرت و فتح را به همراهان همیشگی خود تبدیل کرد.

شاید از همین روست که رهبر معظم انقلاب در پیام امروز خودشان به مناسبت هفته دفاع مقدس و سالگرد شهادت شهید نصرالله، تعبیری کم‌سابقه درباره جایگاه او در تاریخ شامات به کار بردند: «امیر قهرمان عرب و نماد بزرگ جبهۀ مقاومت، شهید عالی‌قدر جناب سیّد حسن نصرالله قدّس‌الله‌نفسه‌الزّکیّه، بی‌تردید در طول کلّ تاریخ شامات تا کنون، پس از انبیاء و اوصیاء ایشان، رَجُلی به عظمت او در آن خطّۀ کهن سر بلند نکرده بود.» ۱۴۰۵/۰۷/۰۶

اما این عظمت چگونه شکل گرفت؟ حزب‌الله چگونه از دل تهدیدها متولد شد و چگونه به نیرویی اثرگذار در معادلات منطقه تبدیل شد؟ «خط رهبری» در این یادداشت، تاریخچه شکل‌گیری حزب‌الله و نقش شهید سیدحسن نصرالله در ساختن و قدرتمند شدن این جنبش را بر اساس بیانات رهبر شهید انقلاب مرور می‌کند.

تولد حزب‌الله، فرصتی از قلب تهدیدها

حدود ۴ دهه‌ی قبل، جنبشی در لبنان شکل گرفت که کم‌تر کسی تصور می‌کرد بتواند ساختارهای سیاسی و نظامی منطقه را به هم بریزد و در میدان مبارزه با ابرقدرت‌های جهان، معادلات نبرد را تغییر دهد. آن هم توسط گروهی از جوانان چریکی و بیدار که نه ارتش بودند و نه حزب؛ بلکه جنبشی بودند سرشار از ایمان و خشم مقدس. خشم از اشغال، تحقیر و بی عدالتی که سکوت در مقابل ظلم استکبار را برنمی‌تابیدند و با الهام‌گیری از آموزه‌های امام خمینی (رحمة‌الله علیه) و آرمان‌های انقلاب اسلامی ایران، ابتدا با نام "جنبش امل اسلامی" و سپس با عنوان "حزب‌الله" اعلام موجودیت کردند.

سپس در مدت زمان کوتاهی با ترکیب ایدئولوژی شیعی، سازماندهی نظامی پیشرفته و خدمات اجتماعی، جایگاه خوبی بین شیعیان لبنان یافتند تا بذر مقاومت را در لبنان رویش بدهند: «حزب‌الله لبنان یک مجموعه‌ی شرافتمند قویِ محکمِ پولادینی است که از دل اغتشاشات لبنان در دهه‌ی ۶۰ بُروز کرد و سر برآورد. آنجا تمام منطقه را به هم ریخته بودند؛ با جنگهای داخلی، اغتشاشات، ناامنی؛ در وسط ناامنی و از دل تهدید، فرصت حزب‌الله به وجود آمد و سر برآورد.» ۱۴۰۳/۱۰/۰۲

حزب‌الله، حجت خدا و نماد مقاومت

با خروج رژیم صهیونی از بخش‌هایی از لبنان در دهه ۱۹۹۰، حزب‌الله در بین مردم جنوب لبنان که سال‌ها طعم اشغال را چشیده بودند، عزتی دو چندان یافت. این جریان مقاومت بود که پس از ۱۸ سال، با تقدیم دو هزار شهید در سال ۲۰۰۰ میلادی و با اخراج ارتش صهیونی از لبنان، پیروز میدان شده بود.

در جنگ ۳۳ روزه سال ۲۰۰۶ نیز حزب‌الله با موشک‌هایش آنچنان تل‌آویو را لرزاند که نه‌تنها رژیم صهیونی نتوانست آن را شکست دهد بلکه این پیروزی سبب شد که حزب‌الله به نماد مقاومت در جهان عرب تبدیل بشود. همچنین حزب الله مانع از اجرای طرح "خاورمیانه جدید" توسط رژیم صهیونیستی در منطقه غرب آسیا شد تا حجتی باشد از سوی خدا برای همه‌ی مسلمانان: «‌چه کسی تصوّر میکرد که رژیم صهیونیستی‌ای که نیروهای مسلّح ‌چند کشور از عهده‌اش برنیامدند -در یک جنگ، نیروهای اسرائیلی توانستند نیروهای سه کشور عربی را در ظرف شش روز شکست بدهند؛ در ‌یک جنگ دیگر، در ظرف حدود ده دوازده روز توانستند شکست بدهند- این نیروی مسلّح مسلّطی که سه لشکر از سه کشور از عهده‌اش ‌برنمی‌آمدند، به وسیله‌ی جوانان مؤمن حزب‌اللّه وادار به عقب‌نشینی شد، شکست خورد، دستهایش را به علامت تسلیم بالا برد در ظرف ۳۳ روز‌!» ۱۳۹۸/۰۸/۰۸

از طرفی با گسترش نفوذ حزب‌الله در سوریه و لبنان، کشورهای عربی حامی غرب به‌ویژه عربستان سعودی، تلاش می‌کردند این نفوذ را مهار کنند. رسانه‌ها، دیپلماسی و حتی حمایت از گروه‌های مخالف، بخشی از این تلاش‌ها بود.

عوامل پیروزی‌های حزب‌الله

پیروزی‌های حزب‌الله در مقابله با رژیم صهیونیستی در جنگ‌های متعدد از جمله جنگ ۳۳ روزه، هندسه‌ی سیاسی و معرفتی دنیا را دگرگون کرد تا ثابت شود عامل پیروزی حق بر باطل، سلاح‌های مدرن و مرگبار و حتی هواپیما و ناو نیست؛ بلکه این قدرت ایمان، مقاومت، جهاد و فداکاری همراه با عقل و تدبیر مبارزان حق است که همچون نسخه‌ای واحد، عامل تفوق و پیروزی انسان‌های آزادیخواه و مقاوم در هر برهه‌ای از تاریخ در مبارزه با باطل و استکبار می‌شود: «شما توانستید به حول و قوه‌ی الهی ثابت کنید که برتری نظامی، به ابزار و سلاح و هواپیما و ناو و تانک نیست، به قدرت ایمان و جهاد و فداکاری همراه با عقل و تدبیر است. شما برتری نظامی خود را بر رژیم صهیونیستی تحمیل کردید؛ تفوق معنوی خود را در ابعاد منطقه‌ئی و جهانی تثبیت نمودید؛ افسانه‌ی شکست‌ناپذیری و هیبت دروغین ارتش صهیونیست را به سخره گرفتید؛ و آسیب‌پذیری رژیم غاصب را به نمایش گذاشتید. شما به ملتهای عرب، عزت بخشیدید و توانائیهای آنان را که دهها سال بوسیله‌ی تبلیغات وسیاستهای استکباری، انکار شده ‌بود، در صحنه‌ی عمل به همه نشان دادید.» ۱۳۸۵/۰۵/۲۶

حزب‌اللهِ نصرالله

شهید نصرالله با رهبری استراتژیک و روایت‌سازی هوشمندانه، توانست حزب‌الله را به عنوان یک بازیگر منطقه‌ای تثبیت کند. او معمار مقاومت نوین در لبنان بود؛ کسی که با رهبری هوشمندانه، حزب‌الله را از یک نیروی محلی به قدرتی منطقه‌ای با نفوذ گسترده تبدیل کرد: «مجاهد کبیر، شهید سیّدحسن نصرالله… ثروت عظیمی بود برای دنیای اسلام؛ نه‌فقط برای تشیّع، نه‌فقط برای لبنان؛ ثروتی برای دنیای اسلام» ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ شهید سید حسن نصرالله در ایجاد ساختار منسجم و کارآمد حزب‌الله و تربیت نیروهای متعهد و متخصص در حوزه‌های مختلف در این سازمان، نقش کلیدی داشت و رهبری ۳۲ ساله ایشان باعث شد که نام حزب‌الله در کنار نصرالله تکامل یابد تا اینک بتوانیم از «حزب‌اللهِ نصرالله» یاد کنیم: ««حزب‌الله» به برکت شجاعت سیّد و درایت سیّد و صبر و توکّل عجیبی که او داشت، رشد کرد؛ رشد ‌فوق‌العاده‌ای کرد و حقیقتاً تبدیل شد به یک تشکیلاتی که دشمنِ مجهّز مسلّح به انواع سلاحهای مادّی و بیانی و تبلیغی و رسانه‌ای و ‌غیره، نتوانسته بر آن فائق بیاید و ان‌شاءالله نخواهد توانست فائق بیاید. مرحوم آقای سیّدحسن نصرالله «حزب‌الله» را به یک چنین ‌موجودی، به یک چنین پدیده‌ای تبدیل کرده.‌» ۱۴۰۳/۰۸/۱۷

پرچمدار مقاومت، افتخار امت

پیوند عمیق معنویت و مبارزه در وجود شهید نصرالله از رفتار، گفتار و عملکرد ایشان الگویی عملی برای نیروهای مقاومت ارائه کرد و از ایشان انسانی بی‌بدیل و رهبری مجاهد ساخت که نه ‌تنها در میدان‌های نبرد که بر قلب‌ها حکومت می‌کرد.

او نه‌ فقط رهبر حزب‌الله بلکه نماد گفتمان مقاومت، عزت و استقلال بود. شهید نصرالله با طراحی استراتژی‌های موفق و هماهنگی میان گروه‌های مقاومت در لبنان و در تمام منطقه از جمله فلسطین، سوریه، عراق و یمن، جبهه‌ای متحد و قدرتمند در برابر دشمنان اسلام و منطقه ایجاد کرد و در لبنان نیز با ایجاد ساختارهای پایدار، عامل تربیت نیروهای متخصص و تثبیت جایگاه مقاومت گشت: «اساسی که او در لبنان پایه‌گذاری کرد و به دیگر مراکز مقاومت، ‌جهت بخشید، با فقدان او نه تنها از میان نخواهد رفت، که به برکت خون او و دیگر شهیدان این حادثه استحکام بیشتر خواهد یافت. ‌ضربات جبهه‌ی مقاومت بر پیکر فرسوده و رو به زوال رژیم صهیونی، بحول و قوه‌ی الهی کوبنده‌تر خواهد شد.» ۱۴۰۳/۰۷/۰۷ او مجاهد کبیر و خستگی ناپذیر و زبان گویا و مدافع شجاع مظلومان بود.

آغاز مکتب نصرالله

شهید سید حسن نصرالله چهره‌ای محبوب دنیای اسلام و الگوی مقاومت بود و مکتب مقاومت را از یک راهبرد دفاعیِ صرف به یک مدل مبارزاتی فراگیر تبدیل کرد تا محور مقاومت به الگوی جنبش‌های آزادی‌خواهانه در سراسر جهان تبدیل گردد و این یعنی، شهادت او آغازی شد برای شروع راه «مکتب نصرالله»، یعنی حزب‌الله همچنان در معادلات منطقه‌ای حضور مؤثر دارد. چرا که «سیّد مقاومت، یک شخص نبود، یک راه و یک مکتب بود.» ۱۴۰۳/۷/۷

و داستان حزب‌الله و نصرالله، داستان دنباله‌دار ایستادگی همیشگی حق در مقابل باطل است تا «دشمن بداند که مقاومت در برابر غصب و ظلم و استکبار، تمام‌شدنی نیست و تا رسیدن به سرمنزل مقصود ادامه خواهد یافت باذن‌الله.» ۱۴۰۳/۱۲/۰۵ چرا که «سیّد مقاومت، یک شخص نبود، یک راه و یک مکتب بود، و این راه همچنان ادامه خواهد یافت. خون شهید سید عباس موسوی بر زمین نماند، خون شهید سید حسن هم بر زمین نخواهد ماند.» ۱۴۰۳/۰۷/۰۷

منبع: فارس