باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمیدجنیدیمقدم - ستاره تاجداری عضو هیئت علمی پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: داروهای آنتی بیوتیک تنها بر روی باکتریها اثر گذار هستند و این داروها بر روی بیماریهای ویروسی یا قارچی موثر نخواهند بود.
به گفته وی، بررسیها نشان میدهد که مصرف آنتی بیوتیک در خصوص بیماری سرماخوردگی موثر نیست. پزشک با برررسی علائم به نوع بیماری اعم از ویروسی یا باکتریایی پی خواهد برد.
وی تصریح کرد: اگر افراد فراموش کردند قرص تجویزی را در ساعت مقرر مصرف کنند، در همان زمان میل کنند.
عضو هیئت علمی پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران افزود:بیماران خودسرانه دارو را قطع یا نصف نکرده و تا پایان دوره آنها را با هدف پیشگیری از بروز مقاومت دارویی مصرف کنند.
وی ادامه داد: آنتی بیوتیک ها سبب نجات جان افراد شده است، اما اگر این نوع اقلام دارویی به درستی و با نظر پزشک معالج مصرف نشود باعث به خطر انداختن سلامت افراد خواهد شد.