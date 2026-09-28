مخبر: شهادت فرماندهان نتوانست مسیر مقاومت را متوقف کند

باشگاه خبرنگاران جوان - محمد مخبر در گفتوگو با پایگاه خبری العهد لبنان و همزمان با دومین سالگرد شهادت سید حسن نصرالله و سید هاشم صفیالدین اظهار کرد: امروز با گذشت دو سال از شهادت سید حسن نصرالله، بیش از گذشته میتوان ابعاد شخصیت و نقش تاریخی این مجاهد بزرگ را در شکلگیری و اقتدار مقاومت مشاهده کرد. شهید نصرالله نماد مقاومت و مجاهدتی بود که سالهای عمر خود را برای دفاع از ملت لبنان، حمایت از مردم لبنان و فلسطین و مقابله با تجاوز و اشغالگری صرف کرد.
مشاور و دستیار رهبر معظم انقلاب اسلامی با یادآوری شخصیت سید حسن نصرالله گفت: سید حسن نصرالله تنها یک شخصیت یا رهبر سیاسی نبود؛ او طی دههها مجاهدت، به یکی از نمادهای جریان مقاومت در منطقه و دنیا تبدیل شد و توانست نسلی را پرورش دهد که حتی پس از شهادت فرماندهان خود، مسیر مقاومت را ادامه میدهد. دشمن تصور میکرد با به شهادت رساندن سید حسن نصرالله و دیگر فرماندهان حزبالله میتواند مقاومت را تضعیف کند، اما آنچه در این مدت مشاهده شد، نشان داد مقاومت به اشخاص محدود نیست و ریشههای آن در میان مردم و نیروهای مؤمن به این مسیر شکل گرفته است.
وی درباره میراث شهید سید حسن نصرالله و تداوم ساختار مقاومت پس از شهادت فرماندهانش گفت: یکی از بزرگترین میراثهای شهید نصرالله همین بود که مقاومت را به ساختاری ریشهدار تبدیل کرد؛ ساختاری که با شهادت فرماندهانش متوقف نمیشود و قادر است مسیر خود را در شرایط دشوار ادامه دهد. این دو شهید همواره پیوند و ارادتی عمیق نسبت به امام شهیدان داشتند و این ارتباط را پیوندی عمیق و برخاسته از مسیر مشترک مقاومت میدیدند.
مشاور و دستیار رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره میراث شهید نصرالله و تداوم جریان مقاومت افزود: وفاداری این دو شهید به آرمانهای انقلاب اسلامی و تأکید آنان بر جایگاه رهبری امام کبیر و امام شهید، حضرت آیتالله العظمی امام خامنهای در جبهه مقاومت، از ویژگیهای برجسته مسیر مبارزاتی آنان بود و این پیوند تا پایان عمر و شهادتشان استمرار داشت.
وی همچنین با گرامیداشت یاد شهید سید هاشم صفیالدین یادآور شد: شهید صفیالدین نیز از شخصیتهای باسابقه و تأثیرگذار حزبالله بود که سالهای طولانی در کنار شهید نصرالله و دیگر مجاهدان مقاومت، مسئولیتهای مهمی را بر عهده داشت و عمر خود را در این مسیر سپری کرد. پیوند میان شهید نصرالله، شهید صفیالدین و دیگر شهدای مقاومت، پیوند یک نسل از مجاهدانی بود که آرمان فلسطین و دفاع از ملت لبنان را مسئولیتی تاریخی برای خود میدانستند و برای تحقق آن از جان خود نیز گذشتند.
مشاور و دستیار رهبر معظم انقلاب اسلامی با اشاره به جایگاه سالگرد این دو شهید گفت: امروز بزرگداشت این شهدا صرفاً یادآوری شخصیتها و حوادث گذشته نیست؛ دومین سالگرد شهادت آنان فرصتی است تا بار دیگر به این حقیقت توجه شود که اندیشه و مسیری که برای آن مجاهدت کردند، با شهادت صاحبان آن اندیشه پایان نمییابد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به تلاش رژیم صهیونیستی برای حذف رهبران و فرماندهان مقاومت اظهار کرد: تجربه سالهای گذشته نشان داده است که ترور فرماندهان، اگرچه خسارت و ضایعهای برای جبهه مقاومت محسوب میشود، اما نتوانسته اراده مقاومت را از میان ببرد؛ همانگونه که پیش از شهید نصرالله نیز فرماندهان و شخصیتهای بزرگی همچون شهید حاج قاسم سلیمانی و شهید ابومهدی المهندس به شهادت رسیدند، اما این مسیر ادامه یافت.
مخبر درباره محاسبات دشمن و تداوم جریان مقاومت با وجود حذف فرماندهان افزود: دشمن در محاسبات خود همواره تصور کرده است که با حذف یک فرمانده میتواند یک جریان را از میان بردارد، در حالی که مکتب مقاومت بر ایمان، مردم و نسلی از مجاهدان استوار شده و همین ویژگی، استمرار آن را تضمین کرده است.
وی درباره نقش سید حسن نصرالله و شهید سید هاشم صفیالدین در تاریخ معاصر لبنان و شکلگیری و استمرار مقاومت گفت: نام سید حسن نصرالله امروز با بخش مهمی از تاریخ معاصر لبنان و مقاومت در برابر رژیم صهیونیستی گره خورده است و شهید سید هاشم صفیالدین نیز از شخصیتهایی بود که در شکلگیری، سازماندهی و استمرار این مسیر نقش داشت.
مشاور و دستیار رهبر معظم انقلاب اسلامی در زمینه بزرگداشت شهدای مقاومت و ضرورت حفظ وحدت، ایستادگی در برابر ظلم و حمایت از ملت فلسطین و مستضعفان گفت: دو سال از شهادت این مجاهدان گذشته است، اما یاد آنان و آرمانهایی که برای تحقق آن ایستادگی کردند همچنان زنده است. بهترین بزرگداشت برای شهید نصرالله، شهید صفیالدین و دیگر شهدای مقاومت، حفظ وحدت، ایستادگی در برابر ظلم و حمایت از ملت مظلوم فلسطین و مستضعفان است.
منبع: ایسنا