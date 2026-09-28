باشگاه خبرنگاران جوان - حجت‌الاسلام والمسلمین سید محمدرضا میرتاج‌الدینی، معاون مراسم و استان‌های شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی درباره ویژگی‌های شهید سید حسن نصرالله گفت: شهید سید حسن نصرالله علاوه‌بر نقش معنوی و محوری که در لبنان داشتند، در جهان اسلام وحدت‌آفرین بودند.

حجت‌الاسلام میرتاج‌الدینی ادامه داد: ایشان یکی از چهره‌های محبوب در جهان اسلام بود. یکی از رهبران عرب‌زبان که بسیار محبوبیت داشت؛ به نحوی که در بیان امامِ شهید آمده بود که سید حسن نصرالله چهره محبوب جهان اسلام است. دلیل این موضوع حمایت صادقانه شهید سید نصرالله از فلسطین بود؛ موضوعی که محور وحدت‌بخش جهان اسلام است.

وی خاطرنشان کرد: دبیری سید حسن نصرالله از لبنان و دبیر کلی حزب‌الله فراتر رفته بود و ایشان در کل جبهه مقاومت نقش داشتند.