مراسم رونمایی از کتاب«من وقت دارم»مجموعه خاطرات شهید رئیسی به همت مؤسسه روایت سیره شهدا در قم برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان-حجت‌الاسلام والمسلمین ماندگاری امروز در مراسم رونمایی  از کتاب «من وقت دارم» مجموعه خاطرات شهید آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی، که به همت مؤسسه روایت سیره شهدا برگزار شد  با اشاره به شخصیت شهید رئیسی اظهار کرد: خدا را شکر می‌کنیم که در دورانی زندگی می‌کنیم که سایه ولایت بر سر امت اسلامی قرار دارد و امیدواریم به برکت ولایتمداری این ملت، توفیق درک ظهور حضرت ولی‌عصر(عج) نصیب همه ما شود.

رئیس هیات امنای مؤسسه روایت سیره شهدا با قدردانی از برگزارکنندگان این مراسم، شهید رئیسی را میزبان اصلی این جلسه دانست و افزود: شهید رئیسی رئیس‌جمهوری خستگی‌ناپذیر و خادم ملت بود و حتی در دوران مسئولیت، جز خدمتگزاری و انجام وظیفه دغدغه دیگری نداشت..

ماندگاری اضافه کرد: پس از آنکه شهید رئیسی از آستان قدس رضوی به قوه قضائیه منتقل شد، در دیداری با ایشان گفتم امام رضا(ع) دارند به قوه قضائیه می‌آیند و شهید رئیسی با روحیه‌ای امیدوارانه از این تعبیر استقبال کرد. این روحیه نشان می‌داد که برای ایشان، جایگاه و عنوان مطرح نبود، بلکه خدمت در مسیر ولایت اهمیت داشت.

رئیس هیات امنای مؤسسه روایت سیره شهدا ادامه داد: شهید رئیسی همواره امیدوار بود، زیرا اعتقاد داشت ما سرباز و کارگر خدا هستیم و باید وظیفه خود را انجام دهیم. همین نگاه، موجب شد تا در سخت‌ترین شرایط نیز روحیه خدمت و امید را حفظ کند.

ماندگاری با بیان اینکه شهید رئیسی مصداق انسان‌هایی بود که معرفت و شعور خود را در مسیر خدمت به خدا و مردم به کار گرفتند، گفت: شهدا انسان‌های عادی بودند، اما به دلیل معرفت و شناختی که پیدا کردند، به مقام اولیای الهی رسیدند. انسان ابتدا باید بداند از کجا آمده، برای چه آمده و به کجا می‌رود؛ این معرفت، انسان را به شعور می‌رساند.

وی با اشاره به روحیه مردمی شهید رئیسی اظهار کرد: شهید رئیسی هیچ‌گاه خود را گرفتار تشریفات و پرستیژ مسئولیت نکرد. ایشان در میان مردم حاضر می‌شد، به مناطق محروم می‌رفت، در کنار مردم عادی می‌ایستاد و از نزدیک مسائل آنان را دنبال می‌کرد.ماندگاری با اشاره به تلاش های شهید رئیسی گفت: شهید رئیسی ساعت‌های طولانی مشغول کار بود و بسیاری از نامه‌ها را شخصاً مطالعه و دستورات مربوط به آنها را با دست خود می‌نوشت. حتی در شرایطی که خستگی بر او غلبه می‌کرد، دغدغه خدمت باعث می‌شد کار مردم را بر استراحت خود مقدم بداند.

وی در ادامه  با اشاره به فعالیت‌های مؤسسه روایت سیره شهدا اظهار کرد: این مؤسسه از سال ۱۳۷۸ با محوریت روایت سیره شهدا شکل گرفته و در طول ۲۷ سال فعالیت خود تلاش کرده است بخشی از بار بر زمین‌مانده در عرصه ترویج فرهنگ ایثار و شهادت را بر دوش بگیرد.

رئیس مؤسسه روایت سیره شهدا افزود: رهبر معظم انقلاب نیز در یکی از دیدارها از مجموعه‌هایی که در این عرصه فعالیت می‌کنند به دلیل برداشتن بار از زمین و تلاش برای معرفی سیره شهدا تقدیر کردند و امروز نیز دوستان ما در این مؤسسه با روحیه‌ای مجاهدانه و خالصانه به این مسیر ادامه می‌دهند.

ماندگاری با پیشنهاد راه‌اندازی پروژه‌ای برای معرفی شهدای دولت و مسئولان شهید گفت: پیشنهاد می‌کنم پروژه‌ای با عنوان «شهدای دولت و خدمتگزاران شهید» تعریف شود و زندگی و سیره مسئولانی که در عرصه‌های مختلف، از قوه قضائیه تا دولت، در مسیر خدمت به مردم به شهادت رسیدند، روایت و معرفی شود.

وی خاطرنشان کرد: شهید رئیسی سال‌ها در عرصه‌های مختلف مسئولیت داشت و در قوه قضائیه، آستان قدس رضوی و دولت خدمت کرد و در نهایت نیز در مسیر خدمت به مردم به شهادت رسید. بنابراین می‌توان سیره او و دیگر شهدای خدمت را به عنوان الگویی برای مسئولان و نسل جوان روایت کرد.

رئیس هیات امنای مؤسسه روایت سیره شهدا در پایان با اشاره به روایتی از امام باقر(ع) درباره دوران نزدیک به ظهور گفت: امیدواریم خداوند به همه ما توفیق دهد در دوران غیبت، وظیفه خود را به درستی انجام دهیم و همان‌گونه که شهدا در مسیر خدمت و دفاع از ارزش‌های الهی جان خود را تقدیم کردند، ما نیز بتوانیم در مسیر خدمتگزاری به دین، مردم و آرمان‌های الهی گام برداریم.

اسماعیلی، وزیر سابق فرهنگ و ارشاد اسلامی، هم در مراسم رونمایی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی و جبهه مقاومت، شهید رئیسی را سرباز واقعی نهضت امام خمینی(ره) و مدیری کارآمد و مسئله‌محور توصیف کرد.

وی با قدردانی از مؤسسه روایت سیره شهدا و حجت‌الاسلام ماندگاری برای گردآوری و انتشار خاطرات شهید رئیسی اظهار کرد: خداوند را شاکرم که این فرصت را فراهم کرد تا در جوار حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) و در جمع راویان شهدا حضور داشته باشم و از برگزارکنندگان این مراسم و همه کسانی که در گردآوری این اثر ارزشمند تلاش کرده‌اند، تشکر می‌کنم.

وزیر سابق فرهنگ و ارشاد اسلامی با گرامیداشت یاد شهدای انقلاب اسلامی و جبهه مقاومت افزود: امروز یاد و خاطره شهید سیدحسن نصرالله، سیدالشهدای جبهه مقاومت، و همه شهدای جنگ‌های اخیر را گرامی می‌داریم و به روح پاک و نورانی این شهیدان درود می‌فرستیم.

وی با اشاره به جایگاه شهید رئیسی گفت: برای ما محرز است که شهید آیت‌الله رئیسی، همچون همه شهدای بزرگوار، پس از شهادت نیز منشأ برکات فراوان است و دست او برای گره‌گشایی از مشکلات بازتر شده است. امیدواریم همه ما از برکات و فیوضات این شهید عزیز و دیگر شهدای بزرگوار بهره‌مند شویم.

اسماعیلی با اشاره به سابقه فعالیت مؤسسه روایت سیره شهدا خاطرنشان کرد: بیش از دو دهه است که حجت‌الاسلام ماندگاری و دوستانشان در این مجموعه با شهدا مأنوس هستند و روایت سیره و خاطرات شهدا را به جامعه منتقل می‌کنند. هر بار که در جلسات ایشان حضور داشته‌ایم، برنامه با ذکر خاطره و روایتی از شهدا همراه بوده و این نشان‌دهنده توفیق بزرگی است که نصیب این مجموعه شده است.

وی ادامه داد: همه ما به برکت انقلاب اسلامی و نهضت امام خمینی(ره) با شهدا مأنوس بوده‌ایم و از فیوضات آنان بهره برده‌ایم. امروز نیز در جغرافیای مقاومت، از لبنان و عراق تا یمن، افغانستان و پاکستان، شاهد حضور انسان‌هایی هستیم که از مکتب امام و انقلاب اسلامی تأثیر پذیرفته‌اند و مسیر مجاهدت را ادامه داده‌اند.

شهید رئیسی خود را «سرباز نهضت» می‌دانست

وزیر سابق فرهنگ و ارشاد اسلامی با تأکید بر اینکه مهم‌ترین ویژگی شهید رئیسی، سرباز بودن در نهضت امام بود، گفت: شهید رئیسی یک روحانی و طلبه بود و در همه مسئولیت‌هایی که بر عهده گرفت، خود را سرباز این نهضت می‌دانست.

اسماعیلی افزود: زمانی که در قوه قضائیه همراه ایشان در جلسه‌ای با ائمه جمعه حضور داشتیم، در آن جلسه شعار «ابراهیم بت‌شکن، بت فساد را بشکن» سر داده شد، اما شهید رئیسی همان‌جا گفت «من یک سربازم». این جمله صرفاً یک تعارف یا تواضع نبود؛ واقعیت شخصیت ایشان همین بود.

وی با اشاره به ارادت عمیق شهید رئیسی به رهبر معظم انقلاب اظهار کرد: هر زمان که حضرت آقا سخنرانی یا بیانی داشتند، شهید رئیسی بلافاصله آن مطالب را مرور و برای خود تبیین می‌کرد و معتقد بود کلام رهبر معظم انقلاب صرفاً یک رهنمود نیست، بلکه برای ما حکم و تکلیف دارد.

اسماعیلی ادامه داد: حتی در موضوعاتی که ممکن بود میان مجموعه‌های مختلف کاری اختلاف‌نظر یا مسئله‌ای وجود داشته باشد، شهید رئیسی مراقب بود موضوعی موجب تکدر خاطر رهبر معظم انقلاب نشود. این میزان از توجه و ملاحظه، نشان‌دهنده عمق ولایت‌مداری ایشان بود.

نماز، دعا و زیارت؛ سرمایه معنوی شهید رئیسی

وی با اشاره به ابعاد معنوی شخصیت شهید رئیسی گفت: هیچ ماه قمری نبود که ایشان در آغاز آن، مجلس روضه نداشته باشد. دعای توسل شب‌های چهارشنبه نیز در هر شرایطی برگزار می‌شد و ایشان نمازهای خود را به جماعت اقامه می‌کرد.

وزیر سابق فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: زیارت حضرت فاطمه معصومه(س) و حضور در حرم امام رضا(ع) نیز برای ایشان جایگاه ویژه‌ای داشت. یک‌بار در ایام انتخابات همراه ایشان به قم آمدیم و پس از زیارت حرم حضرت معصومه(س) و مسجد مقدس جمکران، در مسیر بازگشت شهید رئیسی گفت که تمام استراحت او در همان مسیر کوتاه قم تا مقصد بوده است.

وی با بیان اینکه شهید رئیسی به معنای واقعی کلمه خستگی‌ناپذیر بود، اظهار کرد: درد مردم برای ایشان اهمیت فوق‌العاده‌ای داشت. بارها شنیدم که اگر گزارشی از مشکلی در ساعات پایانی شب به دست ایشان می‌رسید، تا زمانی که راه‌حلی برای آن پیدا نمی‌کرد، آرام نمی‌گرفت و حتی ساعت‌ها راه می‌رفت و درباره موضوع فکر می‌کرد.

اسماعیلی ادامه داد: ما سابقه گفت‌وگو با ایشان در ساعت‌های یک، دو و سه بامداد و حتی هنگام اذان صبح را داشتیم. این میزان اهتمام و توجه به مسائل مردم، از شهید رئیسی شخصیتی متفاوت ساخته بود.

شهید رئیسی فقط «آدم خوب» نبود؛ مدیری کارآمد بود

وزیر سابق فرهنگ و ارشاد اسلامی با تأکید بر اینکه شهید رئیسی علاوه بر تقوا و معنویت، مدیری کارآمد بود، گفت: شهید رئیسی آدمی بسیار خوب، عابد، زاهد و ولایت‌پذیر بود، اما ویژگی مهم دیگر او کارآمدی بود؛ او کار را حل می‌کرد و برای حل مسائل کشور وقت می‌گذاشت.

اسماعیلی افزود: رئیس‌جمهور نمی‌تواند در همه حوزه‌ها متخصص باشد، اما باید مدیر و مدبر باشد و بتواند از نیروهای کارآمد استفاده کند. شهید رئیسی این ویژگی را به بهترین شکل داشت و با استفاده از نیروهای متخصص و با وقت‌گذاری جدی، مسائل مختلف کشور را دنبال می‌کرد.

وی با اشاره به عملکرد دولت شهید رئیسی اظهار کرد: رشد اقتصادی کشور که در دهه ۱۳۹۰ به کمتر از نیم درصد رسیده بود، در دوره مسئولیت شهید رئیسی به حدود ۶ درصد رسید و نرخ بیکاری نیز به پایین‌ترین میزان خود در دهه‌های گذشته رسید.

اسماعیلی ادامه داد: در حوزه روابط اقتصادی با کشورهای منطقه نیز شهید رئیسی به دنبال افزایش تجارت و همکاری بود و هدف‌گذاری‌های مشخصی در این زمینه انجام شد. یکی از موضوعاتی که ایشان به‌طور جدی پیگیری می‌کرد، توسعه شبکه‌های ترانزیتی و حمل‌ونقل کشور بود؛ چراکه معتقد بود این ظرفیت می‌تواند در خنثی‌سازی تحریم‌ها و تقویت اقتصاد کشور نقش مهمی داشته باشد.

وی با اشاره به اهمیت پروژه‌های ترانزیتی کشور گفت: شهید رئیسی به‌طور مستمر وضعیت شبکه‌های ترانزیتی را پیگیری می‌کرد و معتقد بود توسعه این ظرفیت‌ها می‌تواند ایران را به یکی از مسیرهای اصلی انتقال کالا در منطقه تبدیل کند.

«من وقت دارم»؛ روایت رئیس‌جمهوری که برای مردم وقت داشت

اسماعیلی با اشاره به عنوان کتاب «من وقت دارم» گفت: عنوان این کتاب به‌خوبی یکی از ویژگی‌های مهم شهید رئیسی را نشان می‌دهد؛ او برای مردم وقت داشت. حتی در شرایطی که برنامه‌های فشرده‌ای داشت، مسائل مردم را با جدیت دنبال می‌کرد.

وی افزود: در آخرین روزهای حیات شهید رئیسی نیز شاهد همین روحیه بودیم. برنامه‌های متعددی برای آن روز تنظیم شده بود و ایشان از ساعات ابتدایی صبح در محل کار حاضر شد و چندین برنامه را دنبال کرد. بسیاری از اقداماتی که در آن روز در دستور کار قرار داشت، پروژه‌های مهم و راهبردی کشور بودند.

وزیر سابق فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه شهید رئیسی در مسئولیت‌های مختلف بر اساس تکلیف عمل می‌کرد، گفت: ایشان در هیچ جایگاهی صرفاً بر اساس خواست شخصی وارد نشد؛ در همه مسئولیت‌ها، نگاهش انجام تکلیف بود.

اسماعیلی با اشاره به خاطره‌ای از شهید رئیسی درباره حضورش در انتخابات ریاست‌جمهوری اظهار کرد: در گفت‌وگویی که سال‌ها قبل با ایشان داشتم، از چگونگی ورودشان به انتخابات پرسیدم. آنچه از ایشان شنیدیم این بود که حضور در انتخابات را برای خود یک تکلیف می‌دانست.

وی ادامه داد: حتی زمانی که از آستان قدس رضوی به مسئولیت‌های دیگر رفت، دلبستگی ایشان به خدمت در حرم امام رضا(ع) همچنان باقی بود و بارها می‌گفت اگر شرایط فراهم شود، دوست دارد پس از پایان مسئولیت‌هایش دوباره خادم امام رضا(ع) باشد.

اسماعیلی در پایان با اشاره به جایگاه شهید رئیسی و دیگر شهدای انقلاب اسلامی گفت: همه این شهدا افتخارشان سربازی برای امام و انقلاب بود. امیدواریم خداوند به همه ما توفیق دهد در مسیر آنان حرکت کنیم و عاقبت‌به‌خیر شویم و از شفاعت شهیدان، به‌ویژه شهید جمهور و دیگر شهدای عزیز، بهره‌مند شویم.

 
برچسب ها: مراسم رونمایی ، شهید رئیسی
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