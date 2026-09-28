مراسم رونمایی از کتاب«من وقت دارم»مجموعه خاطرات شهید رئیسی به همت مؤسسه روایت سیره شهدا در قم برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان-حجت‌الاسلام والمسلمین ماندگاری امروز در مراسم رونمایی از کتاب «من وقت دارم» مجموعه خاطرات شهید آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی، که به همت مؤسسه روایت سیره شهدا برگزار شد با اشاره به شخصیت شهید رئیسی اظهار کرد: خدا را شکر می‌کنیم که در دورانی زندگی می‌کنیم که سایه ولایت بر سر امت اسلامی قرار دارد و امیدواریم به برکت ولایتمداری این ملت، توفیق درک ظهور حضرت ولی‌عصر(عج) نصیب همه ما شود.

رئیس هیات امنای مؤسسه روایت سیره شهدا با قدردانی از برگزارکنندگان این مراسم، شهید رئیسی را میزبان اصلی این جلسه دانست و افزود: شهید رئیسی رئیس‌جمهوری خستگی‌ناپذیر و خادم ملت بود و حتی در دوران مسئولیت، جز خدمتگزاری و انجام وظیفه دغدغه دیگری نداشت..

ماندگاری اضافه کرد: پس از آنکه شهید رئیسی از آستان قدس رضوی به قوه قضائیه منتقل شد، در دیداری با ایشان گفتم امام رضا(ع) دارند به قوه قضائیه می‌آیند و شهید رئیسی با روحیه‌ای امیدوارانه از این تعبیر استقبال کرد. این روحیه نشان می‌داد که برای ایشان، جایگاه و عنوان مطرح نبود، بلکه خدمت در مسیر ولایت اهمیت داشت.

رئیس هیات امنای مؤسسه روایت سیره شهدا ادامه داد: شهید رئیسی همواره امیدوار بود، زیرا اعتقاد داشت ما سرباز و کارگر خدا هستیم و باید وظیفه خود را انجام دهیم. همین نگاه، موجب شد تا در سخت‌ترین شرایط نیز روحیه خدمت و امید را حفظ کند.

ماندگاری با بیان اینکه شهید رئیسی مصداق انسان‌هایی بود که معرفت و شعور خود را در مسیر خدمت به خدا و مردم به کار گرفتند، گفت: شهدا انسان‌های عادی بودند، اما به دلیل معرفت و شناختی که پیدا کردند، به مقام اولیای الهی رسیدند. انسان ابتدا باید بداند از کجا آمده، برای چه آمده و به کجا می‌رود؛ این معرفت، انسان را به شعور می‌رساند.

وی با اشاره به روحیه مردمی شهید رئیسی اظهار کرد: شهید رئیسی هیچ‌گاه خود را گرفتار تشریفات و پرستیژ مسئولیت نکرد. ایشان در میان مردم حاضر می‌شد، به مناطق محروم می‌رفت، در کنار مردم عادی می‌ایستاد و از نزدیک مسائل آنان را دنبال می‌کرد.ماندگاری با اشاره به تلاش های شهید رئیسی گفت: شهید رئیسی ساعت‌های طولانی مشغول کار بود و بسیاری از نامه‌ها را شخصاً مطالعه و دستورات مربوط به آنها را با دست خود می‌نوشت. حتی در شرایطی که خستگی بر او غلبه می‌کرد، دغدغه خدمت باعث می‌شد کار مردم را بر استراحت خود مقدم بداند.

وی در ادامه با اشاره به فعالیت‌های مؤسسه روایت سیره شهدا اظهار کرد: این مؤسسه از سال ۱۳۷۸ با محوریت روایت سیره شهدا شکل گرفته و در طول ۲۷ سال فعالیت خود تلاش کرده است بخشی از بار بر زمین‌مانده در عرصه ترویج فرهنگ ایثار و شهادت را بر دوش بگیرد.

رئیس مؤسسه روایت سیره شهدا افزود: رهبر معظم انقلاب نیز در یکی از دیدارها از مجموعه‌هایی که در این عرصه فعالیت می‌کنند به دلیل برداشتن بار از زمین و تلاش برای معرفی سیره شهدا تقدیر کردند و امروز نیز دوستان ما در این مؤسسه با روحیه‌ای مجاهدانه و خالصانه به این مسیر ادامه می‌دهند.

ماندگاری با پیشنهاد راه‌اندازی پروژه‌ای برای معرفی شهدای دولت و مسئولان شهید گفت: پیشنهاد می‌کنم پروژه‌ای با عنوان «شهدای دولت و خدمتگزاران شهید» تعریف شود و زندگی و سیره مسئولانی که در عرصه‌های مختلف، از قوه قضائیه تا دولت، در مسیر خدمت به مردم به شهادت رسیدند، روایت و معرفی شود.

وی خاطرنشان کرد: شهید رئیسی سال‌ها در عرصه‌های مختلف مسئولیت داشت و در قوه قضائیه، آستان قدس رضوی و دولت خدمت کرد و در نهایت نیز در مسیر خدمت به مردم به شهادت رسید. بنابراین می‌توان سیره او و دیگر شهدای خدمت را به عنوان الگویی برای مسئولان و نسل جوان روایت کرد.

رئیس هیات امنای مؤسسه روایت سیره شهدا در پایان با اشاره به روایتی از امام باقر(ع) درباره دوران نزدیک به ظهور گفت: امیدواریم خداوند به همه ما توفیق دهد در دوران غیبت، وظیفه خود را به درستی انجام دهیم و همان‌گونه که شهدا در مسیر خدمت و دفاع از ارزش‌های الهی جان خود را تقدیم کردند، ما نیز بتوانیم در مسیر خدمتگزاری به دین، مردم و آرمان‌های الهی گام برداریم.