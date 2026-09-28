باشگاه خبرنگاران جوان - همین چند ماه قبل بود که سعودیها اعلام کردند بزرگترین انفجار تاریخ در یک فیلم سینمایی را ما در فیلم جدیدمان ثبت کردیم. حالا کار نداریم که لازم به ویژوال افکتِ گرانقیمت آمریکایی نبود و اگر در چند ماه اخیر دوربین را در تاسیسات نفتی آرامکو میگذاشتند همان حجم انفجار را ویژوال افکت یمنی، برایشان ثبت میکرد. بگذریم. آنها نمایندگان گینس را آوردند و اسم فیلم «۷ سگ» را در تاریخ ثبت کردند، فیلمی که سعودیها و مصریها با هم ساختند و قرار بود، بشود یکی از تاریخسازان سینمای عرب. تا اینجای داستان را در خاطر نگه دارید تا چند ماه جلو برویم.
دو روز قبل ترکی آلشیخ، مدیرکل اداره سرگرمی عربستان، پستی را در اینستاگرامش منتشر کرد و گفت: «بحمدلله فیلم «۷ سگ» تاریخستزی کرد و ۱ میلیون بلیت را در سینماهای سعودی فروخت.» او اضافه کرد:« این بیشترین فروش بلیت در تاریخ عربستان است.» احتمالاً مخاطب ایرانی با شنیدن این خبر با خودش گمان میکند که لابد این فیلم چون در یک هفته یا مثلا چند روز به این آمار رسیده اینطور مسئولان عربستانی بر طبل شادانه میکوبند اما خیر. فیلم «۷ سگ» اکرانش را از خرداد و به موازات عید قربان شروع کرد و این آمار در ۴ ماه به دست آمده. از طرفی، فکر میکنید فیلم سعودیها چقدر هزینهاش شده؟ تقریبا بیشتر از ۲ برابر کل فروش سینمای ما در سال گذشته، یعنی نزدیک به ۴۰ میلیون دلار.
حالا نکته جالب کجاست؟ در روزهایی که ما میگوییم وضع سینمایمان خوب نیست و آنقدر که باید نمیفروشیم، فیلم «استخر» که رتبه دوم اکران را در اختیار دارد و آن هم خیلی خوب نفروخته، از آغاز اکرانش که اواخر تیر ماه بود تا حالا، ۱.۳ میلیون بلیت فروخته که این آمار بیشتر از همین فیلمِ رکورددار تاریخ سینمای عربستان است.
شاید گمان کنید لابد فیلم عربستانی با این میزان فروشش حتما بودجه خود را در آورده اما راستش را بخواهید واقعیت چیز دیگریست. قیمت بلیت در عربستان ۴۹ ریال سعودی، برابر با ۱۳ دلار است و حتی اگر ۱ میلیون بلیت را خالص در نظر بگیریم، میزان فروش «۷ سگ» میشود ۱۳ میلیون دلار. این یعنی «۷ سگ» نصف بودجهاش را هم با این اکران در نیاورده است.
منبع: فرهیختگان آنلاین