باشگاه خبرنگاران جوان - احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دوشنبه ۶ مهرماه در آیین به آب انداختن کشتی «هوتن یک» در شرکت کشتی‌سازی اروندان اظهار کرد: ساخت این شناور به مدت ٢۰ ماه طول کشید که ۶ ماه از آن در جنگ تحمیلی سوم قرار داشت. هزینه ساخت این شناور حدود ۵ میلیون دلار است که ٣ میلیون دلار آن از داخل تامین شد و تجهیزات داخل آن کاملا داخلی است.

وی ادامه داد: قیمت این کشتی در کشورهای دیگر ٧ میلیون دلار برآورد می‌شود. این کشتی توسط کارشناسان کشتی‌سازی اروندان و کشتیرانی جمهوری اسلامی ١۰۰ درصد داخلی طراحی شده است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در جنگ تحمیلی محوطه این مجموعه مورد اصابت موشک‌های مختلف قرار گرفت اما کارگران و کارکنان این مجموعه، کار کشتی‌سازی را رها نکرده و این کشتی آماده به آب انداختن است که مراحل تست‌های مختلف را طی کرده است.

وی ادامه داد: این کشتی قادر است انواع مایعات را به کشتی‌های دیگر تحویل بدهد و از فناوری خاص روز برخوردار است. این کشتی نسل متفاوتی از کشتی‌های حمل دریایی است.

سید محمد رضا موالی‌زاده استاندار خوزستان در حاشیه این آیین اظهار کرد: کشتی‌سازی اروندان بارها در دوران جنگ مورد اصابت موشک‌های دشمن قرار گرفت. اولین بار که ابن اتفاق افتاد، بازدیدی از این مجموعه داشتیم و کارکنان این مجموعه روحیه بالایی داشتند و کار را رها نکردند.

وی ادامه داد: ظرفیت این شناور ٨۰۰ تن است و در اوج جنگ می‌بینیم که کارکنان این مجموعه محکم و استوار ایستاده‌اند.

منبع: ایسنا