یک منبع آگاه به بلومبرگ گفت عربستان سعودی صادرات نفت از طریق خط لوله «شرق به غرب» را عملاً از سر گرفته است.

باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - یک منبع آگاه به بلومبرگ گفت که عربستان سعودی صادرات نفت از طریق خط لوله «شرق به غرب» را عملاً از سر گرفته است؛ مسیری که ریاض از آن به عنوان گزینهای جایگزین برای صادرات نفت از طریق تنگه هرمز استفاده میکند.
به گزارش الشرق-بلومبرگ، شرکت دولتی نفت عربستان، آرامکو، هفته گذشته انتقال آزمایشی نفت از طریق این خط لوله را انجام داد تا زمینه برای آغاز بهرهبرداری عملیاتی از آن تا پایان هفته فراهم شود.
بر اساس اظهارات منابع آگاه که خواستند نامشان فاش نشود، انتقال محمولههای نفت از طریق خط لوله شرق به غرب اکنون آغاز شده است.
ازسرگیری فعالیت این خط لوله میتواند برای بازار و خریداران نفت اهمیت داشته باشد؛ بهویژه آنکه آرامکو پیشتر به برخی مشتریان اروپایی خود اعلام کرده بود که برای فروش در ماه آینده نفتی در اختیار ندارد.
پیشتر منابع آگاه گفته بودند بازگشت صادرات نفت از این مسیر به ظرفیت کامل احتمالا حدود شش هفته زمان خواهد برد.
خط لوله شرق به غرب عربستان ظرفیت انتقال روزانه ۷ میلیون بشکه نفت را دارد. معمولاً حدود ۲ میلیون بشکه از این ظرفیت برای تأمین خوراک پالایشگاههای واقع در سواحل غربی عربستان استفاده میشود و بخش باقیمانده برای صادرات اختصاص مییابد.
منبع: بلومبرگ