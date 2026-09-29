باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - بهاروندی، نماینده سرمایهگذار این طرح صنعتی، با اشاره به روند اجرای پروژه اظهار کرد: نخستین کارخانه تولید اسید فسفریک با گرید غذایی و دارویی کشور در استان لرستان در حال ساخت است و تاکنون ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.
وی افزود: برای اجرای این طرح تاکنون ۳۵ میلیون یورو سرمایهگذاری انجام شده و عملیات اجرایی پروژه مطابق برنامه در حال پیشرفت است.
به گفته نماینده سرمایهگذار، با تکمیل مراحل ساخت و راهاندازی این کارخانه، زمینه اشتغال حدود ۴۰۰ نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم فراهم خواهد شد؛ موضوعی که میتواند نقش مهمی در ایجاد فرصتهای شغلی و توسعه فعالیتهای صنعتی در استان لرستان داشته باشد.
تولید سالانه ۵۰ هزار تن اسید فسفریک
بهمن جعفری، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت لرستان نیز با اشاره به ظرفیت تولید این کارخانه اظهار کرد: این واحد صنعتی پس از بهرهبرداری، سالانه ۵۰ هزار تن اسید فسفریک تولید خواهد کرد.
وی با بیان اینکه بخشی از تولید این کارخانه نیاز داخل کشور را تأمین میکند، افزود: از مجموع ظرفیت تولید سالانه، حدود ۲۵ هزار تن برای تأمین نیاز داخلی اختصاص خواهد یافت و مابقی محصول نیز با هدف صادرات به بازارهای خارجی عرضه میشود.
جعفری با اشاره به اهمیت تولید اسیدفسفریک با گرید غذایی در داخل کشور عنوان کرد: در حال حاضر نمونه تولید داخلی اسید فسفریک با گرید غذایی در کشور وجود ندارد و این محصول مورد نیاز از خارج وارد میشود.
کاهش وابستگی به واردات و حرکت به سمت صادرات
راهاندازی این کارخانه از این منظر اهمیت دارد که علاوه بر ایجاد ظرفیت جدید در صنعت کشور، میتواند بخشی از نیاز صنایع مصرفکننده اسید فسفریک را از طریق تولید داخلی تأمین کند و زمینه کاهش وابستگی به واردات این محصول را فراهم آورد.
از سوی دیگر، پیشبینی صادرات نیمی از ظرفیت تولید کارخانه، این طرح را به یک پروژه صرفاً تأمینکننده نیاز داخلی محدود نمیکند و میتواند ظرفیت جدیدی برای حضور محصولات تولید داخل در بازارهای خارجی ایجاد کند.
۴۰۰ فرصت شغلی در انتظار بهرهبرداری از طرح
یکی از مهمترین آثار اجرای این پروژه برای لرستان، ایجاد اشتغال است. بر اساس اعلام مسئولان، با بهرهبرداری از کارخانه، حدود ۴۰۰ نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم مشغول به کار خواهند شد.
این طرح همچنین میتواند با ایجاد یک زنجیره جدید در بخش صنایع شیمیایی و تأمین بخشی از مواد مورد نیاز صنایع مرتبط، به توسعه فعالیتهای صنعتی استان کمک کند.
افتتاح در ابتدای سال آینده
بر اساس اعلام نماینده سرمایهگذار، روند اجرای پروژه ادامه دارد و کارخانه با رسیدن به مرحله نهایی ساخت و نصب تجهیزات، برای آغاز فعالیت تولیدی آماده خواهد شد.
قرار است این کارخانه در ابتدای سال آینده افتتاح و وارد مدار تولید شود؛ اتفاقی که در صورت تحقق، ظرفیت جدیدی را به بخش صنایع شیمیایی کشور اضافه کرده و لرستان را به محل تولید محصولی تبدیل میکند که بخشی از نیاز آن تاکنون از طریق واردات تأمین میشده است.
با بهرهبرداری از این پروژه، ظرفیت تولید سالانه ۵۰ هزار تن اسید فسفریک در کشور ایجاد خواهد شد که نیمی از آن برای تأمین نیاز داخلی و نیمی دیگر برای صادرات در نظر گرفته شده است؛ ظرفیتی که میتواند در کنار ایجاد اشتغال، به توسعه صادرات و کاهش وابستگی به واردات نیز کمک کند.