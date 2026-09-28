باشگاه خبرنگاران جوان - سردار سرتیپ ابنالرضا با گرامیداشت هفته دفاع مقدس و یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس و مقاومت، بهویژه شهید سیدحسن نصرالله، گفت: دفاع مقدس برای ملت ایران صرفاً یک دوره تاریخی نیست، بلکه یک مکتب و تجربه ماندگار در عرصه ایستادگی، خوداتکایی و تکیه بر ظرفیتهای داخلی است. امروز نیز همان روحیه باید در عرصههای مختلف کشور، از دفاع و امنیت گرفته تا اقتصاد و معیشت، استمرار پیدا کند.
وی در ادامه افزود: شهید سیدحسن نصرالله نیز یکی از چهرههای ماندگار جبهه مقاومت بود که با ایستادگی، ایمان، تدبیر و نگاه راهبردی، نشان داد مقاومت یک مسیر مستمر و مبتنی بر باور، اراده و اتکا به ظرفیتهای خودی است. این مسیر برای ما یادآور یک حقیقت مهم است؛ اینکه قدرت و استقلال کشور زمانی پایدار میشود که در کنار توان دفاعی، ظرفیتهای اقتصادی، علمی، فناورانه و اجتماعی نیز تقویت شود و کشور در برابر فشارها و بحرانها از تابآوری لازم برخوردار باشد.
سرپرست وزارت دفاع ادامه داد: بر همین اساس، توجه به اقتصاد و معیشت مردم و تقویت زیرساختهای تولید، تأمین و توزیع، بخشی از همان نگاه راهبردی به قدرت ملی است؛ نگاهی که دفاع مقدس به ما آموخت و امروز باید در قالبهای جدید و متناسب با نیازهای کشور دنبال شود.
سردار سرتیپ ابنالرضا با تأکید بر اینکه اقتصاد و معیشت مردم باید در مرکز توجه و کار دستگاهها قرار گیرد، گفت: در شرایطی که کشور با فشارهای اقتصادی و تهدیدهای ناشی از جنگ و تحریم مواجه است، حمایت از معیشت مردم و تقویت اقتصاد کشور بخشی از منظومه دفاع ملی است. جنگ تنها در میدان نظامی جریان ندارد؛ حفظ توان اقتصادی، استمرار تولید و توزیع، تأمین نیازهای روزمره مردم و جلوگیری از اختلال در زنجیرههای حیاتی نیز بخشی از قدرت و تابآوری ملی محسوب میشود.
وی افزود: توسعه فروشگاههای خانواده اتکا صرفاً به معنای افزایش تعداد شعب نیست، بلکه اقدامی برای تقویت زیرساخت توزیع، افزایش تابآوری زنجیره تأمین و ارتقای دسترسی خانوارها به کالا و خدمات مورد نیاز است. در شرایط عادی و بهویژه در مواقع بحران، برخورداری از یک شبکه گسترده و منسجم میتواند امکان عرضه سریعتر و منظمتر کالا و استمرار فعالیت زنجیره تأمین را فراهم کند.
سرپرست وزارت دفاع با اشاره به رویکرد پنجساله پیشرفت و تحول سازمان اتکا اظهار کرد: توسعه این مجموعه باید مبتنی بر نگاه بلندمدت، برنامهمحوری و تحول مستمر باشد. پیشرفت با کار نمایشی، طرحهای پرزرقوبرق، پروژههای پرهزینه و کوتاهمدت یا تصمیمات هیجانی حاصل نمیشود؛ بلکه به تداوم، صبر، پیگیری، اصلاح مستمر و انباشت دستاوردهای کوچک، اما ماندگار نیاز دارد.
سردار ابنالرضا ادامه داد: هر سازمان و مجموعهای باید مسیر پیشرفت متناسب با مأموریت، ظرفیت و اقتضائات خود را پیدا کند و در عین حال، همه سازمانها، نهادها و مدیران باید حول یک هدف مشترک، یعنی پیشرفت اقتصادی و ارتقای کیفیت زندگی مردم، هماهنگ و همافزا حرکت کنند.
وی بر ضرورت تبدیل اتکا به یک شبکه دانشبنیان، هوشمند و نوآور تأکید کرد و گفت: آینده این شبکه باید بر پایه فناوری، داده و هوشمندسازی فرآیندها شکل گیرد و نوآوری شبکهمحور در حوزه تأمین، توزیع و فروش، توسعه فروشگاههای اینترنتی و خدمات غیرحضوری، طراحی الگوهای نوین همکاری و استفاده از روشهای جدید تأمین منابع مالی با جدیت دنبال شود.
سرپرست وزارت دفاع استانداردسازی محصولات و ارتقای فرهنگ سلامت را از دیگر الزامات تحول در شبکه اتکا دانست و افزود: سلامت مردم باید در همه مراحل زنجیره تأمین، از انتخاب و استانداردسازی کالا تا عرضه و مصرف، مورد توجه قرار گیرد و توسعه شبکه فروشگاهی باید همزمان با ارتقای کیفیت و استاندارد محصولات و گسترش فرهنگ سلامت پیش برود.
وی همچنین بر تقویت ساختار سازمانی و سرمایه انسانی تأکید کرد و گفت: هیچ برنامه تحولی بدون نیروی انسانی توانمند، آموزشدیده و مسئولیتپذیر به نتیجه نمیرسد؛ بنابراین آموزش و توانمندسازی مجریان، ارتقای بهرهوری نیروی انسانی و اصلاح مستمر ساختارها باید همپای توسعه فیزیکی و فناورانه شبکه دنبال شود.
سردار ابنالرضا با اشاره به پیوند مستقیم پیشرفت اقتصادی و سلامت اداری تصریح کرد: پیشرفت اقتصادی و سلامت اداری دو روی یک سکه هستند و هرچه فرآیندها شفافتر، هوشمندتر، دقیقتر و سالمتر باشند، منابع با بهرهوری بیشتری در مسیر پیشرفت قرار میگیرند و اعتماد و کارآمدی نیز افزایش مییابد.
سرپرست وزارت دفاع با تأکید بر اهمیت عدالت در توزیع امکانات خاطرنشان کرد: یکی از اهداف مهم توسعه شبکه اتکا، توزیع امکانات و خدمات در اقصی نقاط کشور و کاهش تمرکز خدمات در کلانشهرهاست. مناطق کمتر برخوردار نباید از دسترسی به ظرفیتهای توسعه محروم بمانند و مناطق محروم نباید ذهن محروم داشته باشند؛ توسعه زمانی محقق میشود که امید، دانش، فناوری و امکان دسترسی به خدمات در همه مناطق کشور گسترش پیدا کند.
وی افزود: پیشرفت و تعالی از پروژههای کوچک، اما مستمر و بههمپیوسته شکل میگیرد و مجموعه اتکا نیز باید با همین نگاه، توسعه شبکه خود را بهصورت مرحلهای، پایدار و قابل ارزیابی دنبال کند.
منبع: وزارت دفاع