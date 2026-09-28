باشگاه خبرنگاران جوان- سیده مریم پیروزان ، در دیدارهای دوشنبه‌ها در دفتر فرمانداری کهگیلویه، شهروندان بدون واسطه با فرماندار شهرستان دیدار کرده و مسائل، مشکلات، درخواست‌ها، انتقادات و پیشنهادهای خود را مطرح می‌کنند و با توجه به موضوعات مطرح‌شده، مدیران دستگاه‌های اجرایی مرتبط نیز در جلسات حضور یافته و برای بررسی و پیگیری مسائل اقدام می‌کنند.

دوشنبه‌های مردمی با رویکرد شنیدن مستقیم صدای مردم و تبدیل مطالبات آنان به فرآیند مشخص پیگیری در دستگاه‌های اجرایی برگزار می‌شود و تلاش بر این است که مسائل مطرح‌شده، پس از بررسی، در کوتاه‌ترین زمان ممکن تعیین تکلیف و تا حصول نتیجه دنبال شوند.

بر اساس مشاهدات و اطلاعات ثبت شده از دیدارهای مردمی، بخش قابل توجهی از مطالبات مطرح‌شده مربوط به مسائل و نیازهای روزمره مردم در محلات و مناطق مختلف شهرستان است.

مشکلات زیرساختی از جمله آسفالت و بهسازی معابر، روشنایی، آب و فاضلاب، یکی از محورهای اصلی درخواست‌های شهروندان در این دیدارهاست.

همچنین بخش قابل توجهی از مراجعات مردم به امور اقتصادی و اشتغال اختصاص دارد که از جمله می‌توان به مشکلات کسب‌وکارها، تسهیلات اشتغال‌زایی و حمایت از تولیدکنندگان محلی اشاره کرد.

در حوزه اجتماعی و فرهنگی نیز درخواست‌هایی در زمینه توسعه و بهسازی فضاهای فرهنگی و ورزشی، مسائل مرتبط با جوانان و زنان و ایجاد زمینه‌های مناسب برای فعالیت‌های اجتماعی و فرهنگی مطرح می‌شود.

در حوزه اداری و حقوقی نیز شهروندان مسائل مربوط به دستگاه‌های اجرایی، مشکلات ملکی و ثبتی و سایر موضوعات اداری خود را مطرح و خواستار پیگیری و رفع موانع موجود می‌شوند.

مسائل زیست‌محیطی و منابع طبیعی از دیگر موضوعات مطرح‌شده در دیدارهای دوشنبه‌های مردمی است و درخواست‌های مرتبط با محیط زیست، مراتع و جنگل‌ها نیز در این چارچوب مورد بررسی قرار می‌گیرد.

در کنار درخواست‌های مشخص، شهروندان از این فرصت برای طرح انتقادات، ارائه پیشنهادها و بیان دیدگاه‌های خود درباره عملکرد دستگاه‌های اجرایی شهرستان نیز استفاده می‌کنند.

برگزاری مستمر دوشنبه‌های مردمی، فرصتی برای مدیریت شهرستان فراهم می‌کند تا مسائل و دغدغه‌های مردم را بدون واسطه و از نزدیک بشنود و با حضور مدیران دستگاه‌های مرتبط، مسیر پیگیری و رفع مشکلات را دنبال کند.

این دیدارها همچنین زمینه‌ای برای شناسایی مسائل محلات و مناطق مختلف شهرستان و انتقال مستقیم مطالبات مردم به دستگاه‌های اجرایی فراهم کرده و تلاش می‌شود موضوعات مطرح‌شده صرفاً در حد طرح درخواست باقی نماند و تا حصول نتیجه پیگیری شود.

دوشنبه‌های مردمی فرماندار کهگیلویه، تداوم رویکرد مدیریت شهرستان در ارتباط مستقیم با مردم، شنیدن مطالبات آنان و پیگیری مسائل از مسیر دستگاه‌های مسئول است.