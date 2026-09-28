ارتش اسرائیل اعلام کرد «شادی ابوحصیره» را که این نهاد او را یکی از صرافان اصلی مرتبط با حماس معرفی کرده، ترور کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - ارتش اسرائیل روز دوشنبه اعلام کرد شادی ابوحصیره را که از او به عنوان «یکی از صرافان اصلی مرتبط با شاخه نظامی حماس» یاد کرد، در حمله هوایی روز یکشنبه به شهر غزه ترور کرده است.
ارتش اسرائیل مدعی شد ابوحصیره مدیریت شبکه صرافی «ژنو» را بر عهده داشته؛ شبکهای که به گفته این نهاد، دهها میلیون شکِل اسرائیل را در قالب ارزهای خارجی به حماس منتقل میکرد.
ارتش اسرائیل در پیامی در تلگرام ادعا کرد: «از این منابع مالی برای تأمین مالی تروریستها، بازسازی زیرساختهای نظامی و پیشبرد حملات علیه نیروهای ارتش اسرائیل استفاده میشد.»
این نهاد نظامی همچنین افزود: «این فرد همزمان در فعالیتهای تجاری در نوار غزه نیز مشارکت داشت و شرکت «گاردنا پروفشنال» را مدیریت میکرد؛ شرکتی که انتقال منابع مالی او را تسهیل میکرد.»
ارتش اسرائیل ابوحصیره را متهم کرد که به حماس در بازسازی توانمندیهای خود کمک کرده است؛ اقدامی که به ادعای این نهاد «نقض سیستماتیک آتشبس» محسوب میشود.
منبع: الجزیره