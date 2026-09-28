۶۸۰۰ لاله سرخ از لرستان؛ روایت ایثار استانی که ۲۸ هزار جانباز تقدیم کرد

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران لرستان با اشاره به جایگاه این استان در تاریخ انقلاب اسلامی و دوران دفاع مقدس اظهار کرد: مردم لرستان همواره در دفاع از انقلاب و کشور حضوری جدی داشتهاند و در این مسیر، هزاران نفر از بهترین فرزندان این سرزمین جان خود را فدا کردهاند.
وی افزود: لرستان بیش از ۶ هزار و ۸۰۰ شهید تقدیم انقلاب اسلامی کرده است؛ آماری که به گفته وی، تنها یک عدد نیست، بلکه روایتگر هزاران خانوادهای است که عزیزترین سرمایههای خود را در راه دفاع از کشور تقدیم کردند.
رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران لرستان با اشاره به جامعه ایثارگری استان ادامه داد: در کنار شهدای لرستان، حدود ۲۸ هزار جانباز نیز یادگار دوران دفاع مقدس هستند که آثار و پیامدهای ناشی از حضور در جبهههای نبرد را با خود به همراه دارند.
روایت لرستان از روزهای سخت دفاع مقدس
وی با اشاره به حضور گسترده رزمندگان لرستان در جبهههای جنگ تحمیلی گفت: مردم این استان در مقاطع مختلف دفاع مقدس حضوری پررنگ داشتند و رزمندگان لرستانی در بسیاری از عملیاتها در خطوط مقدم حضور پیدا کردند.
رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران لرستان همچنین با اشاره به جنگ رمضان اظهار کرد: لرستان در این مقطع نیز بالاترین آمار شهدا را داشت که این موضوع نشاندهنده حضور گسترده رزمندگان استان و میزان فداکاری آنان در میدان نبرد بود.
پشت هر عدد، یک روایت از فداکاری است
وی با تأکید بر اینکه نباید آمار شهدا و جانبازان صرفاً به عنوان اعداد و ارقام دیده شود، تصریح کرد: پشت هر شهید، یک خانواده، یک پدر و مادر، یک همسر و فرزند و یک داستان از ایثار و فداکاری قرار دارد و وظیفه امروز جامعه، حفظ و انتقال این روایتها به نسلهای آینده است.
وی افزود: نسل جوان باید بداند امنیت و آرامش امروز کشور حاصل چه فداکاریهایی بوده و چه انسانهایی برای دفاع از ایران و ارزشهای انقلاب اسلامی از جان و مال خود گذشتند.
رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران لرستان خاطرنشان کرد: بیش از ۶ هزار و ۸۰۰ شهید و ۲۸ هزار جانباز، بخش مهمی از شناسنامه ایثارگری لرستان را تشکیل میدهند و پاسداشت این سرمایه عظیم، نیازمند توجه جدی به خانوادههای معظم شهدا و ایثارگران و همچنین معرفی سیره و آرمانهای شهدا به نسل جدید است.
لرستان؛ سرزمین خاطرههای ماندگار
کارنامه ایثارگری لرستان تنها در آمار شهدای این استان خلاصه نمیشود؛ هزاران جانباز، آزاده، رزمنده و خانواده شهید نیز بخشی از تاریخ معاصر این دیار را تشکیل میدهند؛ نسلی که روزهای سخت جنگ را تجربه کرد و هزینه سنگین دفاع از کشور را پرداخت.
امروز پس از گذشت سالها از دوران دفاع مقدس، نام شهدای لرستان همچنان بخشی از حافظه تاریخی مردم این استان است؛ نامهایی که از کوچهها و محلههای شهرها و روستاهای لرستان تا یادمانهای شهدا و گلزارهای این استان امتداد یافتهاند.
۶ هزار و ۸۰۰ شهید و ۲۸ هزار جانباز؛ آماری که تنها گوشهای از روایت بزرگ ایثار مردم لرستان در تاریخ انقلاب و دفاع مقدس است.