باشگاه خبرنگاران جوان - در نشست شورای برنامه‌ریزی بعثه مقام معظم رهبری و سازمان حج و زیارت به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین سید عبدالفتاح نواب نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت تشکیل شد. اکبر رضایی در این نشست درباره پرواز‌های حج تمتع آینده از اواخر فروردین ماه سال ۱۴۰۶ انجام خواهد شد، توضیح داد: اعزام زائران از ایستگا‌های پروازی در داخل کشور به مقصد فرودگاه‌های مدینه، جده و طائف انجام خواهد شد.

او گفت: پایان عملیات حج تمتع ۱۴۰۶ برای زائران «مدینه قبل» اول محرم (۱۶ خرداد ۱۴۰۶) و «مدینه بعد» سوم محرم (۱۸ خردادماه) برنامه‌ریزی شده است.

معاون حج و عمره سازمان حج و زیارت، افزود: امور اجرایی درحال انجام است و دریافت «رقم طلب» برای کارگزاران و خادمان فرهنگی و پزشکی و همچنین افرادی که به‌عنوان ذخیره معرفی شده‌اند در زمان مقرر انجام شده و انتخاب شرکت خدمات‌دهنده در مشاعر درحال پیگیری است.

رییس سازمان حج و زیارت هم به اقدامات و تلاش‌های صورت گرفته برای جلوگیری از افزایش هزینه‌های ارزی سفر حج اشاره کرد و گفت: با توجه به افزایش‌ها در بسته حج، باز هم قیمت پارسال تحقق نخواهد یافت.

علی‌رضا رشیدیان، رییس سازمان حج و زیارت اظهار کرد: نرخ ارز و هزینه قرارداد‌ها دو شرط اصلی برای مشخص کردن قیمت حج پیش‌رو است و پیگیر هستیم تا مشکل پرواز‌های حج را هم حل کنیم.

رییس سازمان حج و زیارت همچنین قطع پرواز‌های زیارتی به مقصد عراق را اقدامی ناپخته توصیف کرد و افزود: تحریم هوایی خود اقدامی غیرقانونی است و حتی اگر براساس مصوبه شورای امنیت بود، شامل امور مذهبی نمی‌شود.

مرتضی آقایی، معاون عتبات عالیات سازمان حج نیز در ادامه با اشاره به اینکه حدود ۲۰ کاروان عتبات عراق با مشکل قطع پرواز‌ها رو‌به‌رو شدند، گفت: با هماهنگی‌های صورت گرفته زائران این کاروان‌ها در پایان مدت سفرشان به کشور باز می‌گردند.

او همچنین به احتمال بازگشت سفر‌های هوایی از فرودگاه نجف از روز چهارشنبه (۸ مهر) اشاره کرد و گفت: مدیریت هزینه‌ها و ارزان‌سازی سفر عتبات با حفظ کیفیت خدمات و کرامت زائر در محور برنامه‌های این حوزه قرار دارد.

در این نشست همچنین اعلام شد که با توجه به فعال شدن دفتر نمایندگی سازمان حج و زیارت در عربستان برای عملیات عمره آمادگی وجود دارد و تیم مستقر شده کار خود را شروع کرده است.

نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت هم ابراز امیدواری کرد که دولتمردان هرچه زودتر با اقدامات خود اطمینان خاطر برای مردم در ارتباط با سفر به سرزمین وحی را فراهم کنند و موجب امید بیشتر در جامعه در راستای اجرای برنامه‌های دینی و مذهبی شوند.

حجت الاسلام والمسلمین نواب با گرامیداشت سالگرد شهادت سید حسن نصرالله دبیرکل فقید حزب الله لبنان و یاد و خاطره شهدای مکه، منا و مسجدالحرام، موضوع پرداخت دیه به شهدای فاجعه منا از منظر فقهی و حقوقی را یادآور شد و گفت: متاسفانه این امر تاکنون تحقق نیافته است. خانواده شهدا نیز با این موضوع با عزت نفس برخورد کرده‌اند ولی این به آن معنا نیست که کاری انجام نشود.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی حج