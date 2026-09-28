باشگاه خبرنگاران جوان - گاهی در لابهلای هیاهوی زندگی و فشارهای روزمره، دنبال یک پناهگاه میگردیم؛ کسی یا چیزی که بتواند استرسهای انباشتهشده را بشوید و ببرد. شاید جالب باشد اگر بدانید یکی از قویترین و شگفتانگیزترین داروی ضد افسردگی دنیا، نه در داروخانهها پیدا میشود و نه نیازی به نسخه پزشک دارد؛ این داروی حیاتبخش، در واقع همان «خواهر» شماست.
شاید در نگاه اول این جملات صرفاً یک ابراز احساسات شاعرانه یا عاطفی به نظر برسد، اما علم اعصاب و روانشناسی پایش را از احساسات فراتر گذاشته و روی این موضوع صحه گذاشته است.
نتایج یک پژوهش طولی و بینظیر ۸۵ ساله در دانشگاه هاروارد که به بررسی عوامل محافظتکننده از انسانها در برابر افسردگی پرداخته نشان میدهد داشتن یک خواهر، اثراتی بنیادین و ملموس بر سلامت روان ما میگذارد.
بدن ما زیستشناسی پیچیدهای دارد، اما حضور خواهر میتواند شیمی بدن را به نفع آرامش تغییر دهد. بر اساس یافتههای دانشمندان هاروارد، داشتن خواهر صمیمی میتواند سطح کورتیزول همان هورمون بدنام استرس را تا ۲۰ درصد کاهش دهد. در مقابل، این رابطه منحصربهفرد با تحریک ترشح اکسیتوسین (هورمون پیوند و صمیمیت) و دوپامین (هورمون شادمانی و انگیزه)، زیستشناسی ما را غرق در حس خوب میکند.
اما شگفتی اصلی در مواجهه با بحرانها رخ میدهد. دانشمندان میگویند خواهر در روزهای سخت زندگی، نقش یک «شبکه عصبی بیرونی» را برای ما ایفا میکند.
به زبان سادهتر، وقتی طوفانهای زندگی سهمگین میشوند، مغز ما به تنهایی بار فشار را به دوش نمیکشد؛ بلکه حضور خواهر مانند یک سیستم پشتیبان عمل کرده و بخشی از بار پردازش روانی بحران را سبک میکند.
رمز و راز اصلی این پیوند عمیق، در یک تاریخچه مشترک نهفته است. خواهر شما کسی است که در همان خاکریزهایی رشد کرده که شما رشد کردهاید؛ او شاهد بیواسطه گذشته، خاطرات، شادیها و دردهای شماست.
همین آگاهی ناخودآگاه که «کسی هست که دقیقاً میداند من از کجا آمدهام و چه مسیرهایی را طی کردهام»، پیام شگفتانگیزی به مغز صادر میکند. مغز انسان برای برقراری ارتباط اجتماعی و ارزیابی امنیت در برابر دیگران، انرژی زیادی مصرف میکند.
اما در کنار یک خواهر، مغز دیگر نیازی به گارد گرفتن یا صرف انرژی اضافه ندارد و به سرعت در وضعیت «امنیت و آرامش کامل» قرار میگیرد. این حالت از امنیت عصبشناختی، تقریباً در هیچ رابطه دیگری بهطور کامل بازسازی نمیشود.
بر اساس یافتههای این مطالعه طولانیمدت، این پیوند ارزشمند مزایای ملموسی در کیفیت زندگی روزمره دارد:
التیام سریعتر آسیبها: افرادی که از رابطه خواهرانه خوبی برخوردارند، پس از مواجهه با رویدادهای تلخ و شوکآور مثل طلاق، تروماهای روحی یا تغییرات ناگهانی و سخت زندگی، با سرعت بیشتری بازسازی روانی میشوند و به زندگی بازمیگردند.
پناهگاهی بدون قید و شرط: یک رابطه خواهرانه سالم، لنگرگاهی امن فراهم میسازد که فرد را از گرداب تنهایی، احساس گناه و اضطراب نجات میدهد. این حمایت بیدریغ، کیفیتی دارد که اکثر روابط دوستانه یا حتی عاطفی دیگر از ارائه آن عاجزند.
البته نباید فراموش کرد که تمام این معجزات روانشناختی و عصبشناختی، زاییده روابط سالم، صمیمی و متقابل هستند. همانطور که یک رابطه خواهرانه پویا و مثبت میتواند نجاتبخش باشد، روابط پرخاشگرانه و ناسالم برعکس عمل کرده و میتوانند آسیبهای جدی و عمیقی به سلامت روان وارد کنند.
در نهایت، اگر در زندگیتان از نعمت داشتن یک خواهر همدل بهرهمند هستید، بدانید که فقط یک همبازی قدیمی یا یک خویشاوند نزدیک ندارید؛ بلکه از یک گنجینه علمی و ثروتی بیبدیل برای سلامت روان و طول عمر خود برخوردارید.
منبع: فارس