مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، اعلام کرد پروتکل امنیتی اضطراری پیشنهادی این اتحادیه باید در کنار سازوکارهای ناتو و بدون موازی کاری عمل کند.

باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - «کایا کالاس»، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، روز دوشنبه اعلام کرد پروتکل امنیتی اضطراری پیشنهادی این اتحادیه باید در تکمیل سازوکار‌های ناتو عمل کند و نه اینکه با آنها موازی‌کاری داشته باشد؛ اقدامی که اتحادیه اروپا در حال بررسی راه‌های مقابله با حملات موسوم به «منطقه خاکستری» است.

کالاس در نشست خبری پس از نشست وزیران دفاع اتحادیه اروپا در بروکسل گفت کشور‌های عضو در خصوص پروتکل پیشنهادی که با هدف ایجاد سازوکاری برای هماهنگی در واکنش به حملات موسوم به «منطقه خاکستری» طراحی شده است، گفت‌و‌گو‌های اولیه‌ای انجام داده‌اند.

او گفت: «ما باید درباره پروتکل اضطراری نیز کار کنیم، زیرا نباید هیچ‌گونه موازی‌کاری وجود داشته باشد. همه بر این موضوع تأکید دارند و ما نیز نمی‌خواهیم ساختار‌های موازی ایجاد کنیم.»

کالاس تأکید کرد این سازوکار باید «دوشادوش» ناتو عمل کند و به ایجاد ساختار‌های موازی منجر نشود. وی افزود که در این زمینه با «مارک روته»، دبیرکل ناتو، گفت‌و‌گو کرده است.

او درباره ماهیت این پروتکل گفت: «پروتکل اضطراری بیشتر به این موضوع مربوط می‌شود که در زمان وقوع یک تجاوز که حمله مسلحانه محسوب نمی‌شود و پایین‌تر از آستانه ماده ۵ قرار دارد، از چه ابزار‌هایی می‌توان استفاده کرد.»

کالاس با اشاره به ماده ۵ ناتو که مربوط به دفاع جمعی اعضای این ائتلاف است، سازوکار پیشنهادی اتحادیه اروپا را از ماده ۴ ناتو متمایز کرد؛ ماده‌ای که به اعضای ناتو اجازه می‌دهد در صورت تهدید امنیت یکی از اعضا با یکدیگر مشورت کنند.

وی گفت: «ماده ۴ ناتو صرفاً مربوط به مشورت است و هیچ نوع برنامه اقدام مشخصی ندارد.» او افزود که پیشنهاد اتحادیه اروپا در مقابل، بررسی خواهد کرد که «کشور‌های عضو چه اقداماتی می‌توانند» در واکنش به حملات ترکیبی که پایین‌تر از آستانه حمله مسلحانه قرار دارند، انجام دهند.

اوکراین و دریای سرخ

کالاس درباره اوکراین گفت کشور‌های عضو اتحادیه اروپا درباره نحوه تخصیص ۶.۶ میلیارد یورو (۷.۴ میلیارد دلار) از «تسهیلات صلح اروپا» به توافق رسیده‌اند و تأکید کرد که پدافند هوایی همچنان «اولویت اصلی» کی‌یف است.

با این حال، وی خاطرنشان کرد که در نشست روز دوشنبه هیچ تعهد جدیدی برای تأمین موشک‌های رهگیر پدافند هوایی داده نشد.

در زمینه آموزش نظامی نیز کشور‌های عضو با نخستین مرحله از بازنگری راهبردی در «مأموریت کمک نظامی اتحادیه اروپا» برای حمایت از اوکراین موافقت کردند که شامل تمدید این مأموریت برای دو سال دیگر خواهد بود.

به گفته کالاس، اتحادیه اروپا همچنین روند ایجاد یک مرکز هماهنگی در کی‌یف را پیش خواهد برد که بر درس‌آموخته‌های میدان نبرد و تقویت آموزش نظامی تمرکز خواهد داشت.

وی همچنین گفت حملات و پیشروی‌های حوثی‌ها(انصارالله) خطرات علیه مسیر‌های کشتیرانی در دریای سرخ را افزایش داده است، اما عملیات «آسپیدس» اتحادیه اروپا به باز نگه داشتن این مسیر آبی کمک کرده است.

کالاس با این حال گفت این مأموریت برای افزایش اثربخشی خود به منابع بیشتری نیاز دارد.

او اعلام کرد دو کشور عضو اتحادیه اروپا پیشنهاد داده‌اند که ممکن است شناور‌های بیشتری در اختیار این مأموریت قرار دهند، اما تأکید کرد که این عملیات تنها به تعداد بیشتر کشتی‌ها نیاز ندارد، بلکه باید شناور‌هایی با قابلیت‌های مناسب نیز در اختیار داشته باشد.

منبع: آناتولی