باشگاه خبرنگاران جوان- آتش‌سوزی در عرصه‌های طبیعی شهرستان دامغان بار دیگر ضرورت مراقبت از مراتع و پوشش گیاهی منطقه را پررنگ کرد؛ حادثه‌ای که در محدوده چشمه سرخان روستای طزره رخ داد و با حضور به‌موقع نیرو‌های منابع طبیعی و عوامل محلی مهار شد.

این حریق در بخشی از مراتع اطراف روستای طزره شکل گرفت و با توجه به پوشش گیاهی موجود، احتمال گسترش آن به سایر قسمت‌های عرصه طبیعی وجود داشت؛ با این حال، حضور نیرو‌های عملیاتی در محل موجب شد روند اطفای آتش بدون سرایت گسترده ادامه پیدا کند.

عملیات مقابله با حریق با مشارکت نیرو‌های یگان حفاظت اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان دامغان و نیرو‌های محلی انجام شد و عوامل حاضر در منطقه پس از حدود سه ساعت تلاش، موفق به کنترل و خاموش کردن آتش شدند.

بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد این آتش‌سوزی به بخشی از پوشش گیاهی منطقه خسارت وارد کرده و یک هزار و ۵۰۰ اصله درختچه از گونه گز در جریان این حادثه دچار حریق شده‌اند؛ موضوعی که اهمیت حفاظت از عرصه‌های مرتعی شهرستان دامغان را دوچندان می‌کند.

علت وقوع این آتش‌سوزی هنوز مشخص نشده و بررسی برای شناسایی منشأ حریق ادامه دارد؛ مسئولان منابع طبیعی نیز پس از تکمیل بررسی‌ها درباره علت دقیق وقوع این حادثه اطلاع‌رسانی خواهند کرد.

مجتبی طاهر، فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی دامغان، در گفت‌و‌گو با خبرنگار تسنیم، اظهار داشت: این حریق در محدوده مراتع اطراف روستای طزره رخ داد و نیرو‌های امدادی و حفاظتی پس از شناسایی محل آتش‌سوزی، برای جلوگیری از گسترش شعله‌ها وارد عملیات شدند.

وی افزود: عملیات مهار آتش با مشارکت عوامل یگان حفاظت اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان دامغان و نیرو‌های محلی انجام شد و پس از حدود سه ساعت تلاش، حریق به‌طور کامل کنترل و اطفا شد.

طاهر با اشاره به خسارت واردشده به پوشش گیاهی منطقه بیان کرد: بر اثر این آتش‌سوزی یک هزار و ۵۰۰ اصله درختچه از گونه گز دچار حریق و آسیب شد.

او ادامه داد: گستره حریق در محدوده مراتع منطقه چشمه سرخان روستای طزره قرار داشت و نیرو‌های حاضر در عملیات با اقدام به‌موقع از گسترش آتش به بخش‌های دیگر عرصه طبیعی جلوگیری کردند.

فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی دامغان خاطرنشان کرد: حضور نیرو‌های محلی در کنار عوامل یگان حفاظت منابع طبیعی نقش مؤثری در مهار سریع آتش و جلوگیری از سرایت آن به سایر قسمت‌های مرتعی منطقه داشت.

طاهر درباره علت وقوع این حادثه نیز عنوان کرد: بررسی‌های لازم برای مشخص شدن علت آتش‌سوزی آغاز شده و علت دقیق وقوع حریق پس از تکمیل بررسی‌ها اعلام خواهد شد.

آتش‌سوزی در مراتع از جمله حوادثی است که می‌تواند در مدت کوتاهی بخش قابل‌توجهی از پوشش گیاهی را تحت تأثیر قرار دهد؛ از این رو، کنترل سریع حریق و حضور به‌موقع نیرو‌های حفاظتی و محلی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.