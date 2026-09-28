باشگاه خبرنگاران جوان؛خدادادی- در این مراسم، کاظم آفاقی رزمنده، جانباز و راوی دوران هشت سال دفاع مقدس، با بیان خاطراتی از سالهای جنگ تحمیلی، بسیج را یکی از عوامل مهم در حفظ و دفاع از کشور دانست و اظهار کرد: بسیج از همان ماههای نخست تشکیل در سال ۱۳۵۸ تاکنون، در عرصههای مختلف منشأ خیر و خدمت بوده و به همین دلیل دشمنان انقلاب همواره نسبت به ظرفیت و نقشآفرینی آن حساس بودهاند.
وی با اشاره به فرمان حضرت امام خمینی (ره) برای تشکیل بسیج مستضعفین گفت: در شرایطی که جنگ به کشور تحمیل شده بود و نیروهای نظامی و انسانی کشور با محدودیتهای جدی مواجه بودند، تشکیل بسیج مردمی زمینه حضور گسترده جوانان و نیروهای داوطلب را در عرصه دفاع فراهم کرد و این حضور در روند دفاع از کشور تأثیر قابل توجهی داشت.
این راوی دوران دفاع مقدس با اشاره به روزهای نخست جنگ افزود: در آن مقطع بخشهایی از خاک کشور و شماری از شهرهای مرزی در معرض اشغال قرار گرفته بود و کشور با شرایط دشواری مواجه بود؛ اما با سازماندهی نیروهای مردمی و حضور رزمندگان در جبههها، به تدریج شرایط تغییر کرد و زمینه برای اجرای عملیاتهای بزرگ و بازپسگیری مناطق اشغالی فراهم شد.
آفاقی با اشاره به حضور گسترده بسیجیان در دوران دفاع مقدس ادامه داد: رزمندگان بسیجی در طول جنگ تحمیلی، با وجود امکانات محدود، در کنار نیروهای ارتش و سپاه در عملیاتهای مختلف حضور پیدا کردند و بخش بزرگی از بار دفاع از کشور را بر دوش کشیدند.
وی همچنین با اشاره به جایگاه بسیج در بیانات حضرت امام خمینی (ره) اظهار کرد: امام راحل همواره برای بسیج و بسیجیان جایگاه ویژهای قائل بودند و بر نقش مردم در دفاع از انقلاب و کشور تأکید داشتند.
آفاقی در بخش دیگری از سخنان خود به حوادث سالهای نخست جنگ و عملیات بیتالمقدس پرداخت و آزادسازی خرمشهر را یکی از نقاط عطف تاریخ دفاع مقدس عنوان کرد.
وی با اشاره به مقاومت رزمندگان در جبهههای جنوب و اهمیت راهبردی خرمشهر گفت: بازپسگیری خرمشهر نتیجه ماهها مقاومت، برنامهریزی و حضور نیروهای ارتش، سپاه، بسیج و نیروهای مردمی بود و عملیات بیتالمقدس از مهمترین عملیاتهای دوران دفاع مقدس به شمار میرود.
این رزمنده و راوی دفاع مقدس همچنین با اشاره به شرایط سیاسی و نظامی کشور در سالهای ابتدایی جنگ، درباره عملکرد ابوالحسن بنیصدر و اختلافات موجود در مدیریت جنگ مطالبی را بیان کرد و دیدگاه خود را درباره تأثیر تصمیمات آن دوره بر وضعیت جبههها تشریح کرد.
وی همچنین به نقش آیتالله سیدعلی خامنهای در دوران دفاع مقدس اشاره کرد و با بیان خاطراتی از آن دوران، حضور و پیگیری مسئولان و فرماندهان وقت در مسائل جنگ و جبههها را مورد توجه قرار داد.
آفاقی تأکید کرد: برای شناخت درست حوادث دفاع مقدس، باید شرایط سیاسی، نظامی و اجتماعی آن روزها را در کنار یکدیگر بررسی کرد و نسل جوان باید بداند که پیروزیهای بهدستآمده در جنگ، حاصل مقاومت و همکاری مجموعهای از نیروهای نظامی و مردمی بود.
وی در ادامه با اشاره به اهمیت انتقال خاطرات دفاع مقدس به نسلهای جدید گفت: امروز وظیفه ما این است که واقعیتهای آن دوران، ایثار شهدا و رزمندگان و سختیهایی را که ملت ایران پشت سر گذاشت، بدون تحریف برای نسل جوان بیان کنیم.
در پایان این مراسم، از خانوادههای معظم شهدای جنگ رمضان شهرستان بناب با اهدای لوح تقدیر و هدایایی تجلیل و قدردانی شد.