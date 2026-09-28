باشگاه خبرنگاران جوان؛ مژده عینی - اینجا استان فارس است؛ جایی که نه صید از دریا خبری است و نه ساحل، اما ارادهای در دل زمینهایش شکل گرفته تا از دل چشمهها، قناتها و استخرهای پرورش، محصولی ارزشمند بیرون بیاید.
ماهیان خاویاری، همان گنجینههایی که روزگاری تنها در گستره دریای خزر شناخته میشدند، حالا در استانی غیرساحلی مسیر تازهای را تجربه میکنند.
سید وحید مصباحی، مدیر شیلات و امور آبزیان سازمان جهاد کشاورزی استان فارس، از جایگاهی میگوید که از دل ظرفیتهای رو به رشد آبزیپروری و منابع آبی داخلی این استان سربرآورده است. جایگاه سوم فارس، نشانهای است از ظرفیت یک استان غیرساحلی که اگر اصولی و متعادل پیش برود، سهم محصولات شیلاتی را در سفره تولید و اقتصاد استان بیشتر خواهد کرد.
سید وحید مصباحی مدیر شیلات و امور آبزیان سازمان جهاد کشاورزی استان فارس اظهار کرد: استان فارس، با وجود قرار نگرفتن در نوار ساحلی کشور، پس از مازندران و گیلان در جایگاه سوم کشور در پرورش ماهیان خاویاری قرار دارد؛ رتبهای که از ظرفیت رو به رشد آبزیپروری در منابع آب داخلی و امکان توسعه تولید محصولات ارزشمند شیلاتی در این استان حکایت میکند.
او ادامه داد: پرورش ماهیان خاویاری در فارس طی سالهای اخیر با اتکا به ظرفیتهای موجود بخش آبزیپروری مورد توجه قرار گرفته است.
مصباحی گفت: توسعه این فعالیت میتواند به افزایش تولید، ایجاد ارزش افزوده در زنجیره شیلات، گسترش فرآوری و تقویت بازار محصولات مرتبط کمک کند و زمینه ایجاد فرصتهای اقتصادی و اشتغال در مناطق مستعد استان را فراهم آورد.
او افزود: با توجه به حساسیت پرورش ماهیان خاویاری و نیاز این گونهها به شرایط مناسب پرورشی، تداوم و تقویت جایگاه فارس در این بخش به مدیریت پایدار منابع آب، ارتقای بهرهوری و رعایت استانداردهای فنی و بهداشتی وابسته است.
مدیر شیلات و امور آبزیان سازمان جهاد کشاورزی استان فارس گفت: برنامهریزی برای بهبود زیرساختهای پرورش، پشتیبانی از سرمایهگذاری و توسعه مراکز فرآوری و بازاررسانی نیز میتواند به افزایش توان رقابتی تولیدکنندگان کمک کند.
او ادامه داد: جایگاه سوم فارس در میان استانهای کشور، بیانگر ظرفیت این استان غیرساحلی برای گسترش آبزیپروری در منابع آب داخلی است؛ ظرفیتی که در صورت بهرهبرداری اصولی و توجه همزمان به الزامات زیستمحیطی و اقتصادی، میتواند سهم محصولات شیلاتی را در فعالیتهای تولیدی استان افزایش دهد.