مدیرکل دفتر آموزش دوره اول متوسطه وزارت آموزش و پرورش گفت: کمبود کتاب درسی در کشور وجود ندارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امام‌جمعه- سیدعلی حسینی، مدیرکل دفتر آموزش دوره اول متوسطه وزارت آموزش و پرورش در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان با بیان اینکه توزیع کتاب‌های درسی از طریق مدارس انجام می‌شود، گفت: خانواده‌ها کتاب‌ها را سفارش می‌دهند و دانش‌آموزان آن‌ها را از مدرسه دریافت می‌کنند. بخش اندکی از مشکلات سامانه‌ای نیز برطرف شده و خانواده‌هایی که هنوز کتاب را دریافت نکرده‌اند، می‌توانند موضوع را از مدرسه پیگیری کنند.

 مدیرکل دفتر آموزش دوره اول متوسطه وزارت آموزش و پرورش، درباره گزارش‌هایی از نرسیدن کتاب به برخی دانش‌آموزان افزود: ممکن است مدیران مدارس کتاب‌ها را به‌صورت گروهی سفارش داده باشند و پس از دریافت، آن‌ها را میان دانش‌آموزان توزیع کنند؛ در مجموع کمبود کتاب نداریم.

همچنین گروهی از معلمان متوسطه اول در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان از ایرادات محتوا و حجم زیاد کتاب‌های درسی گلایه کردند که در این راستا حسینی درباره انتقاد برخی دبیران از محتوای کتاب‌های درسی توضیح داد: تفاوت در شیوه تدریس و سلیقه‌های آموزشی ممکن است باعث طرح برخی نقدها شود، اما کتاب‌ها از نظر محتوایی ایراد اساسی ندارند. سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی نیز به‌عنوان متولی تألیف کتاب‌های درسی، محتوای آن‌ها را متناسب با نیازهای روز به‌روزرسانی و پیشنهادهای دبیران را بررسی می‌کند.

وی افزود: در سال تحصیلی جاری، کتاب «پیام‌های آسمانی» متوسطه اول با عنوان «از من تا خدا» عرضه شده است. این کتاب رویکرد تازه‌ای دارد، اما استفاده از آن اجباری نیست و معلمان می‌توانند کتاب سال گذشته را نیز تدریس کنند. پیشنهادهای دبیران درباره تغییر کتاب مطالعات اجتماعی هم در سازمان پژوهش در حال بررسی است. همچنین برخی همکاران، حجم بالای تعدادی از کتاب‌ها را مطرح کرده‌اند که این موارد نیز باید در فرایند تألیف و بازنگری بررسی شود.

برچسب ها: کتاب درسی ، کمبود کتاب
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
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Iran (Islamic Republic of)
اکبر
۰۷:۵۹ ۰۷ مهر ۱۴۰۵
چرا دروغ میگید کمبود کتاب نیست پسرم پایه دهم رشته ریاضی هنوز کتاب نگرفته مدرسه میگه کتاب فعلا نیست.حداقل راست بگین به مردم
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