باشگاه خبرنگاران جوان - سید سعید شاهرخی با اشاره به پیگیری تفاهم‌نامه منقعدشده با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزیر محترم کار، اظهارداشت: براین اساس پیگیری عملیات اجرایی شامل جانمایی، مکان‌یابی و استعلامات مجتمع کشت و صنعت معمولان براساس مصوبات سفر رئیس‌جمهوری، در دستور کار قرار گرفت.

وی ادامه‌داد: در این فاز، عملیات اجرایی گاوداری شیری ۲هزار رأسی معمولان، کلنگ زنی شد

نماینده عالی دولت در لرستان با اشاره به ارزش سرمایه‌گذاری ۲/۵ همتی این پروژه، افزود: براساس برنامه‌ریزی صورت گرفته این پروژه در باره زمانی حداکثر ۲سال به بهره‌برداری می‌رسد.

شاهرخی گفت: در فاز‌های بعدی این پروژه، ایجاد صنایع پایین دستی در دستور کار قرار خواهد گرفت و ۶۰ نفر ظرفیت اشتغال مستقیم پروژه در این فاز، می‌باشد.

وی از همچنین از پیگیری‌های ویژه دکتر کاظمی نماینده مردم پلدختر و معمولان در راستای عملیات اجرایی این پروژه، قدردانی کرد.

منبع: اداره‌کل روابط‌عمومی و امور بین‌الملل استانداری لرستان