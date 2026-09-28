خبرگزاری تاس گزارش داد مسکو در حال آماده‌سازی برای تمدید ممنوعیت صادرات گازوئیل توسط تولیدکنندگان برای یک ماه دیگر و تا پایان اکتبر است.

باشگاه  خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - مقام‌های روسیه در حال آماده‌سازی برای تمدید ممنوعیت صادرات گازوئیل توسط تولیدکنندگان برای یک ماه دیگر و تا پایان اکتبر هستند. خبرگزاری تاس روز دوشنبه به نقل از یک منبع در بخش صنعت این کشور گزارش داد که این ممنوعیت احتمالا تمدید خواهد شد.

این منبع اعلام کرد سند مربوط به تمدید این محدودیت در حال حاضر در انتظار تأیید است. محدودیت کنونی صادرات گازوئیل از سوی تولیدکنندگان قرار است در پایان سپتامبر منقضی شود.

روسیه به‌طور جداگانه صادرات بنزین از سوی تمامی فعالان بازار و صادرات گازوئیل توسط شرکت‌هایی را که تولیدکننده این سوخت نیستند، ممنوع کرده است. این محدودیت‌ها قرار است تا ۳۱ ژانویه ۲۰۲۷ همچنان برقرار باشند.

احتمال تمدید ممنوعیت صادرات گازوئیل در شرایطی مطرح شده است که پالایشگاه‌های نفت روسیه بار‌ها هدف حملات اوکراین قرار گرفته‌اند.

پیش از این، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، گفته بود حملات اوکراین ظرفیت پالایش گازوئیل روسیه را مختل کرده است. ترامپ مدعی شده بود روسیه «به دلیل جنگ با اوکراین، کنترل صنعت نفت گازوئیل خود را از دست داده است.»

منبع: تاس

برچسب ها: گازوئیل ، روسیه
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