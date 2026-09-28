باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - وزارت حملونقل دولت انصارالله یمن اعلام کرد طی پنج روز گذشته ۱۹۸ کشتی تجاری از تنگه راهبردی بابالمندب عبور کردهاند و روند کشتیرانی در این مسیر دریایی همچنان ادامه دارد.
این وزارتخانه با تأکید بر تداوم تردد عادی شناورها در بابالمندب اعلام کرد که فعالیتهای نظارتی و تبادل دادهها برای تضمین امنیت و استمرار کشتیرانی بینالمللی در این تنگه ادامه دارد.
وزارت حملونقل دولت انصارالله همچنین توضیح داد که برخی کشتیها به دلیل خاموش بودن دستگاههای ردیابی در سامانههای راداری شناسایی نمیشوند و به همین دلیل، آمار واقعی عبور شناورها از بابالمندب بیشتر از رقم اعلامشده است.
این وزارتخانه در صنعا اعلام کرد کشتیرانی بینالمللی و زنجیرههای تأمین جهانی از مسیر دریایی بابالمندب همچنان ادامه دارد، با این استثنا که کشتیهای وابسته به عربستان از این روند مستثنی هستند.
وزارت حملونقل یمن در پایان گفت تردد دریایی در تنگه بابالمندب برای تمامی کشتیهای بینالمللی امن است و تنها کشتیهای وابسته به عربستان با این محدودیت مواجه هستند.
منبع: الجزیره