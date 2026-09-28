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ابعاد جدید از اصابت موشک ایران به ناو آمریکایی + فیلم

اصابت موشک ایران به یک ناو جنگی آمریکا در نزدیکی تنگه هرمز، با انتشار جزئیات تازه درباره زخمی شدن تفنگداران دریایی و آسیب‌دیدن ناو وارد مرحله جدیدی از روایت این حمله شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - در حمله ۱۴ سپتامبر، یک ناو جنگی آمریکا که نیروهای تفنگدار دریایی را در منطقه همراه داشت هدف موشک قرار گرفت و بر اساس اطلاعات مطرح‌شده، شماری از نیروهای آمریکایی زخمی شدند؛ پس از این حادثه، ناو از خط محاصره دریایی جدا شد و به سمت بندر مومباسا در کنیا حرکت کرد.

همزمان، اضافه‌شدن تعدادی نیروی مجروح با عنوان ملوان و تفنگدار دریایی به داده‌های مربوط به تلفات نیروهای آمریکایی، از دیگر جزئیات مطرح‌شده درباره این حمله است؛ مجموعه این اطلاعات ابعاد تازه‌ای از آسیب واردشده به ناو آمریکایی در نزدیکی تنگه هرمز را نشان می‌دهد.

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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۲۰ ۰۶ مهر ۱۴۰۵
خواهشا فیلم اصابت کشتی‌های جنگی آمریکایی رو با ریز پرنده‌ ها تصویر برداری کنید و از رسانه ها پخش کنید
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