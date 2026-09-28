در آستانه دوره چهل و سوم؛

در آستانه دوره چهل و سوم؛

باشگاه خبرنگاران جوان - اسامی فیلم‌های کوتاه راه‌یافته به بخش سینمای بین‌الملل چهل‌وسومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران به انتخاب مصطفی احمدی، مجتبا اسماعیل‌زاده، سیدمحسن پورمحسنی شکیب، حمید حسینی،حسن حکمت‌روش، هادی رضایتی، دینا رضایی، روناک رنجی، مهری رحیم‌زاده، زهره زمانی، سیامک سلیمانی، فرید طهماسبی، نیما عباسپور، فرهاد غلامی و عطا مجابی معرفی شدند.

ستاد اطلاع‌رسانی و ارتباطات چهل‌وسومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران اعلام کرد، فهرست فیلم‌های راه‌یافته به بخش بین‌الملل این دوره جشنواره در پنج بخش «هوش مصنوعی»، «پویانمایی»، «مستند»، «تجربی» و «داستانی» به شرح زیر اعلام شد:

بخش داستانی

«همراه با باد» / اینس لِهیر / مراکش

«کلارا پشت فرمان» / سارا دو فوسه / بلژیک

«سیب نمی‌افتد» / دین وی / چین

«کلپتومانیا» / جینگ‌کای کو / چین

«فصل طاعون» / گابریلا کالواچه / اکوادور، اسپانیا و ایالات متحده آمریکا

«سکوت روی آنتن» / آندری هارینگ / اتریش

« هیچ‌کس پارس نمی‌کند» / جولیا کُلدول سرا / اسپانیا

«طبیعت و شعر» / یاسنا سافیچ / کرواسی

« آزمون امنیت» / تریستان لوم و بنژامن شِوالیه / فرانسه

« راه‌ها» / رِکا آلماشی / مجارستان

«کِرم» / تام نوکس / استرالیا

«وقتی ببر می‌غرد» / لام کان-ژائو / چین، مالزی و سوئیس

«محو شده از روی نقشه» / ماریج رِکا / اندونزی

«از شش به پنج» / اِرلیسه بقیری / کوزوو

«عادات پنگوئن» / یاکوب پوتِراوا / لهستان

«شاید در ماه مارس» / میکل بیورن کِلِرت / دانمارک

«علی» / عدنان الراجب / بنگلادش و فیلیپین

«سرمازدگی تابنده» / هانا شیرِبیک / فیلیپین و ایالات متحده آمریکا

«خورشید افتاد و غلتید» / الکساندرا سوکو‌لوفسکایا / فدراسیون روسیه

«بعدران» / سماح القاضی / لبنان

«نیروهای غریب» / سانتیاگو شَریِر / آرژانتین

« زیر برف زندگی می‌کند» / ایگور اسمولا / سنگاپور و آذربایجان

«زیزو» / خالد مویت / مصر، فرانسه و قطر

«آخرین برداشت» / نونو میراندا / کیپ ورد و پرتغال

«طعم آب» / آیان پریار / نپال

«قصه‌ای محو برای بودن» / تانگ مینگ شوآنگ / چین

«عنوان را خیال کن» / کلودیا فورتونیاک / لهستان

بخش پویانمایی

«همچنان در حرکت» / رُی‌تینگ جی / کانادا

«درِ کاذب» / اکتاویا دِریبوفسکا / لهستان

«برادرم، برادرم» / عبدالرحمن دِنِوار و سعد دِنِوار / مصر

اتل، متل، توتوله!» / آندریا شِلِسووا / سلواکی

«دریاچه مِسِیانا» / دیه‌گو مایا / برزیل

«با نان‌ها و نوارها در ماشین» / کیانا نقشینه / آلمان

«زوال» / خوان کامیلو گونزالس / کلمبیا

«شاید آبی» / چیان ژو / چین

«رویای بنجامین کوچولو» / رودولفو پینوتی / برزیل

بخش مستند

«پیراشکی‌های پفکی» / کلودیا ماتئو / اسپانیا

«راه طولانی تا چراگاه» / ایلگیز-شرنییاز تورسون‌بک اوئولو / قرقیزستان

«کوکی، بدرود» / کوئنتون میلر / هلند

«تاماشی» / آشیما شیرایشی و جس ایکس. اسنو / چین، فرانسه و آمریکا

«گلابی وحشی» / گرگور بوژیچ / اسلونی

«و طوفان خواب اسب‌ها را دید» / کورالی هینا گوردون / کوبا، فرانسه و پلی‌نزی فرانسه

«ما حیوان هستیم» / لورنزو پالوتا / ایتالیا

«فضانورد فراموش‌شده» / الهام احساس / افغانستان

«خیابان ساویر، عصر یکشنبه» / بیل موریسون / آمریکا

بخش تجربی

«XYZ» الکساندر آلاگوآ / لوکزامبورگ و پرتغال

«استراحت» / ریوتارو میاجیما / ژاپن

«واسازی» / ندا ایوانوویچ / اسلونی

« کانال تاریک» / ژی یو / چین

«مِری‌موندی» / نیلز عطاالله / شیلی

بخش هوش مصنوعی

«انتخاب مکانیکی» / ژول بلاشیر / فرانسه

«در سوی دیگر» / کیو لیام / چین

«ظهور» / هییون چوی / کره جنوبی

«بزن بریم بازی!» / دایو / چین

«چکه» / الکس نقوی و عزرا لی / آمریکا

«ویرانشهر ۲۰۴۶» / مین یانگ جونگ / کره جنوبی

«هام: راز آردبروخ‌مور» / اولاف تارانچوسکی / آلمان

«پالتو» / ملیک چلیک / ترکیه

«حشره» / سانگ‌وک آن، جه‌ریونگ بک و مین‌سو کیم / کره جنوبی

«استندآپ کمدی» / رونگهائو وانگ و مینهوا لی / چین

«روزی روزگاری در رود دنیپر» / یی وانگ / چین

«اولگای مقدس» / لوئیجی میلارد و والنتینا ناتارلی / ایتالیا

«باران طولانی» / جیاله وانگ / چین

«رؤیا درون رؤیا» / یاو ژو / چین

«بازگشت به خانه» / هنری چائو / چین

«جَزر» / رافال کیجاس / لهستان