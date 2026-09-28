معاون حکمرانی الکترونیک و هوشمندسازی دولت سازمان اداری و استخدامی کشور از راه‌اندازی فرم خوداظهاری نیرو‌های شرکتی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حمیدرضا احمدیان با اشاره به مطالبات چندساله نیرو‌های شرکتی اظهار کرد: یکی از برنامه‌های مهم سازمان اداری و استخدامی، ساماندهی وضعیت نیرو‌های شرکتی است که در گام نخست، ثبت و یکپارچه‌سازی اطلاعات این نیرو‌ها و فراهم‌کردن مقدمات پرداخت متمرکز حقوق و مزایا دنبال می‌شود.

وی افزود: سامانه جمع‌آوری اطلاعات نیرو‌های شرکتی در دو هفته اخیر راه‌اندازی شده و دستگاه‌های اجرایی مکلف شده‌اند اطلاعات نیرو‌های شرکتی خود و شرکت‌های طرف قرارداد را در این سامانه ثبت و به‌روزرسانی کنند.

احمدیان ادامه داد: یکی از دغدغه‌های نیرو‌های شرکتی، اطمینان از ثبت اطلاعاتشان توسط دستگاه اجرایی محل خدمت بود. به همین منظور و با تأکید رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، فرم خوداظهاری نیرو‌های شرکتی در درگاه مشارکت الکترونیک راه‌اندازی شده است تا امکان ارتباط مستقیم این نیرو‌ها با سازمان و ثبت اطلاعات آنها فراهم شود.

ثبت اطلاعات از طریق درگاه مشارکت الکترونیک

معاون حکمرانی الکترونیک و هوشمندسازی دولت گفت: نیرو‌های شرکتی می‌توانند از طریق لینکی که سازمان اداری و استخدامی منتشر کرده یا از طریق درگاه خدمات یکپارچه دولت (my.gov.ir) به فرم خوداظهاری مراجعه و اطلاعات خود را ثبت کنند.

وی درباره اطلاعات مورد نیاز در این فرم توضیح داد: دستگاه محل خدمت، سابقه بیمه، نام شرکت طرف قرارداد، کد کارگاه، مدت سابقه فعالیت در دستگاه و همچنین دغدغه‌ها، پیشنهاد‌ها و چالش‌های احتمالی از جمله اطلاعاتی است که نیرو‌های شرکتی می‌توانند در این فرم ثبت کنند.

احمدیان تأکید کرد: اطلاعات ثبت‌شده در سازمان اداری و استخدامی جمع‌آوری می‌شود و پس از ثبت اطلاعات توسط دستگاه‌های اجرایی، اطلاعات خوداظهاری افراد با اطلاعات ثبت‌شده در دستگاه محل خدمت تطبیق داده خواهد شد.

منبع: سازمان اداری و استخدامی 

برچسب ها: سازمان اداری و استخدامی ، خدمات الکترونیک
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