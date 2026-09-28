باشگاه خبرنگاران جوان - مرتضی دهقان با اشاره به شرایط ویژه صنعت هوانوردی کشور اظهار داشت: در شرایطی که صنعت هوانوردی ایران با پیامدهای ناشی از جنگ، محدودیت‌های عملیاتی و فشارهای ناشی از تحریم‌ها مواجه است، عملیات وارسی پروازی فلایت‌چک با عاملیت مرکز وارسی پروازی و خدمات هوایی و با تلاش مستمر و شبانه‌روزی کارکنان شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران، در همه فرودگاه‌های کشور طی ۴۰ روز به انجام رسید.

وی افزود: در شرایط عادی، اجرای این عملیات گسترده حداقل به ۶ ماه زمان نیاز داشت، اما با برنامه‌ریزی دقیق، هماهنگی میان بخش‌های مختلف و همکاری متخصصان فنی، عوامل عملیاتی و مجموعه‌های فرودگاهی کشور، این مأموریت فشرده و کم‌سابقه در مدت ۴۰ روز با موفقیت انجام شد.

مدیرعامل شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران، وارسی پروازی سامانه‌های ناوبری فرودگاه‌های کشور را یکی از مأموریت‌های حیاتی در حوزه ایمنی پرواز دانست و گفت: این عملیات در گستره‌ای به وسعت ۱.۶۴ میلیون کیلومترمربع، جلوه‌ای از تاب‌آوری عملیاتی، دانش فنی، همت و تعهد کارکنان شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران برای صیانت از ایمنی و استمرار پروازها در آسمان کشور است.

دهقان با تاکید بر اهمیت اطمینان از عملکرد صحیح زیرساخت‌های هوانوردی و سامانه‌های کمک‌ناوبری در تأمین ایمنی پروازها، تصریح کرد: در این عملیات، صحت عملکرد و استمرار قابلیت بهره‌برداری ایمن از دست‌کم ۶۵ سامانه ناوبری هوایی شامل سامانه‌های ILS/DME، DVOR، VOR و NDB، همچنین برخی سامانه‌های راداری، طرح‌ها و دستورالعمل‌های پروازی فرودگاه‌های کشور مورد ارزیابی و وارسی قرار گرفت.

وی ادامه داد: عملیات وارسی پروازی با هدف اطمینان از صحت عملکرد سامانه‌های ناوبری و کمک‌ناوبری، سامانه‌های راداری و طرح‌های پروازی، به‌صورت مدون و بر اساس برنامه زمان‌بندی مشخص انجام می‌شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: وارسی پروازی سامانه‌های ناوبری و کمک‌ناوبری و ارزیابی عملکرد زیرساخت‌های مرتبط، مأموریتی کاملاً تخصصی، حساس و مستمر است که ارتباط مستقیمی با ایمنی، قابلیت اطمینان و تداوم پروازها در آسمان کشور دارد.

وی، انجام این عملیات فشرده در مدت ۴۰ روز را که در شرایط عادی ۶ ماه به طول می انجامید را نتیجه برنامه‌ریزی، هماهنگی و تلاش مستمر مجموعه‌های تخصصی و عملیاتی شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران دانست و بر تداوم پایش و ارزیابی زیرساخت‌های ناوبری کشور در راستای حفظ استانداردهای ایمنی پرواز تأکید کرد