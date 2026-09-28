باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - «آنتونیو گوترش»، دبیرکل سازمان ملل متحد، روز دوشنبه خواستار اتخاذ «اقدامات عملی» برای مقابله با پیامد‌های پایدار برده‌داری، استعمار و تبعیض نژادی شد.

گوترش گفت: «جهان باید با پیامد‌های ماندگار برده‌داری، استعمار و تبعیض نژادی از طریق اقدامات عملی برای تحقق عدالت ترمیمی، مبتنی بر قوانین بین‌المللی حقوق بشر، مقابله کند.»

دبیرکل سازمان ملل این اظهارات را در نشست سطح بالای سازمان ملل به مناسبت بیست‌وپنجمین سالگرد «اعلامیه و برنامه اقدام دوربان» مطرح کرد.

وی گفت تبعیض نژادی اشکال مختلفی دارد که از جمله شامل نابرابری‌ها، قوانین و نهاد‌های تبعیض‌آمیز و محروم کردن افراد از حقوق و فرصت‌های برابر می‌شود.

گوترش همچنین هشدار داد فناوری‌های دیجیتال در حال تشدید نفرت‌پراکنی و انتشار اطلاعات نادرست هستند و با تداوم «دروغ‌ها و کلیشه‌های زیان‌بار»، به تشدید خشونت و سوءاستفاده دامن می‌زنند.

او گفت: «پادزهر این سموم، اتحاد و اقدام ملموس است.»

گوترش از دولت‌ها خواست قوانین مقابله با تبعیض را تقویت و اجرا کنند، تبعیض‌های نظام‌مند را از میان بردارند و در ایجاد جوامع فراگیر سرمایه‌گذاری کنند.

وی همچنین از شرکت‌های فناوری خواست سوگیری‌های موجود در سامانه‌های هوش مصنوعی را شناسایی و برطرف کنند و اطمینان یابند که فناوری‌های دیجیتال به ترویج برابری و فراگیری کمک می‌کنند.

دبیرکل سازمان ملل از کشور‌ها خواست دومین «دهه بین‌المللی مردم آفریقایی‌تبار» را به «دهه تغییرات ملموس» تبدیل کنند و همچنین خواستار تصویب جهانی و اجرای کامل «کنوانسیون بین‌المللی رفع تمامی اشکال تبعیض نژادی» شد.

تحریم مراسم از سوی آمریکا

آمریکا این مراسم را تحریم کرده است. «جف بارتوس»، سفیر آمریکا در سازمان ملل در امور مدیریت و اصلاحات، اعلام کرد واشنگتن در آنچه او «میراث مسموم» کنفرانس دوربان توصیف کرد، مشارکت نخواهد کرد.

بارتوس همچنین از دیگر کشور‌ها خواست آنچه را که وی میراث «ضدآمریکایی و ضدغربی» این کنفرانس خواند، رد کنند.

آمریکا در سال ۲۰۰۱ از «کنفرانس جهانی مبارزه با نژادپرستی» در دوربان خارج شد.

بارتوس گفت تصمیم واشنگتن با آنچه آمریکا نحوه برخورد این کنفرانس با اسرائیل و کشور‌های غربی می‌داند، مرتبط بوده است.

منبع: آناتولی