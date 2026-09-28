باشگاه خبرنگاران جوان - جواد قانع مقدم، رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری لاهیجان از کشف و ضبط یک محموله بزرگ چوب‌آلات قاچاق در منطقه پشتاسرای این شهرستان خبر داد. او گفت: در راستای اجرای طرح‌های گشت و کنترل عرصه‌های منابع طبیعی و محور‌های مواصلاتی و با هدف مقابله با قاچاق چوب و محصولات فرعی جنگل، مأموران یگان حفاظت موفق به کشف و ضبط یک‌هزار و ۳۰۱ اصله انواع گرده‌کاتین، کله‌کاتین و گرده‌بینه از گونه توسکا شدند.

رئیس اداره منابع طبیعی لاهیجان افزود: چوب‌آلات کشف شده در مجموع دارای حجمی بالغ بر ۴۹.۷ مترمکعب بوده و همچنین ۳۶.۵ استر هیزم نیز از متخلفان کشف و ضبط شده است. به گفته قانع مقدم، ارزش ریالی محموله کشف شده ۴ میلیارد و ۷۶ میلیون و ۶۸۰ هزار و ۱۲۰ ریال برآورد شده است.

او تصریح کرد: در این عملیات به دستور دادستان عمومی و انقلاب شهرستان لاهیجان و با همکاری پلیس آگاهی و پاسگاه انتظامی لفمجان، متهمان دستگیر و برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند. رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان لاهیجان همچنین گفت: تمامی چوب‌آلات مکشوفه برای تشکیل پرونده و انجام مراحل قانونی به این اداره منتقل شده است.

منبع: روابط عمومی و امور بین الملل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گیلان