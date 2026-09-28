مدیرکل پیش‌بینی سازمان هواشناسی کشور گفت: از سه شنبه تا جمعه در شمال غرب، غرب، مرکز و دامنه‌های جنوبی البرز در برخی ساعات وزش باد شدید موقت، گاهی گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا پیش‌بینی می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - صادق ضیائیان مدیرکل پیش‌بینی سازمان هواشناسی کشور اظهار داشت: امشب شاهد بارش‌های پراکنده در برخی مناطق هفت استان نوار شمالی کشور بودیم.

وی افزود: امشب در برخی نقاط استان‌های مازندران، گلستان، ارتفاعات استان‌های سمنان، تهران و البرز، شمال استان‌های آذربایجان غربی و خراسان شمالی، در برخی ساعات بارندگی، رعد و برق، وزش باد شدید موقت و در نقاط مستعد گردوخاک را شاهد هستیم. 

او گفت:سه‌شنبه و چهارشنبه این شرایط در برخی نقاط استان‌های آذربایجان غربی و شرقی، اردبیل، استان‌های ساحلی خزر، خراسان شمالی، شمال خراسان رضوی، ارتفاعات البرز مرکزی و پنجشنبه و جمعه در برخی نقاط شمال غرب، غرب، بخش‌هایی از مرکز، سواحل شمالی دامنه های جنوبی البرز و شمال شرق تداوم خواهد داشت.

او گفت:این وضعیت در پنج روز آینده در ساعات بعد از ظهر در نیمه جنوبی استان‌های کرمان، سیستان و بلوچستان، فارس و برخی نقاط هرمزگان نیز پیش بینی می شود.

وی افزود:همچنین از سه شنبه تا جمعه در شمال غرب، غرب، مرکز و دامنه های جنوبی البرز در برخی ساعات وزش باد شدید موقت، گاهی گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا پیش‌بینی می شود.

برچسب ها: هواشناسی ، وزش باد
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