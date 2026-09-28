رئیس سازمان هواپیمایی کشوری گفت: عراق در حال انجام هماهنگی‌های لازم برای تسهیل ارائه خدمات به شرکت‌های هواپیمایی ایرانی است.

باشگاه خبرنگاران جوان - کاپیتان ابوذر شیرودی ضمن اشاره به اخبار منتشر شده در برخی رسانه‌ها مبنی بر برقراری مجدد پرواز شرکت‌های هواپیمایی ایرانی به نجف از روز چهارشنبه (هشتم مهرماه)، این اخبار را فاقد اعتبار برشمرد و قابل تأیید ندانست.

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری تاکید کرد: تا این لحظه، هیچ‌گونه بخشنامه یا ابلاغیه رسمی در خصوص لغو ممنوعیت پرواز ایرلاین‌های ایرانی به مقصد عراق دریافت نشده و موضوع مطرح شده تنها در سطح گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای قرار دارد.

کاپیتان شیرودی با بیان اینکه دولت عراق هنوز واکنشی رسمی به این موضوع نشان نداده است، افزود: طرف عراقی در حال انجام هماهنگی‌های لازم برای تسهیل ارائه خدمات به ایرلاین‌های ایرانی است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: سازمان هواپیمایی کشوری به طور مستمر در حال رایزنی و پیگیری مجدانه جهت برقراری پروازهاست؛ با این حال، تا زمان دریافت مستندات رسمی و تعیین تکلیف نهایی، نمی‌توان زمان دقیقی برای ازسرگیری پرواز‌ها اعلام کرد.

منبع: سازمان هواپیمایی کشوری

برچسب ها: ایرلاین ها ، سازمان هواپیمایی کشوری
خبرهای مرتبط
هما: ابلاغیه‌ای برای توقف پرواز‌های استانبول، باکو و نجف دریافت نشده است
پیگیری جدی برای رفع محدودیت‌های پروازی از طریق مراجع بین‌المللی/ شکایت ایران به ایکائو
هشدار سازمان هواپیمایی به گران فروشی بلیت ترکیه و عمان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۶ مهر ۱۴۰۵
قیمت خودرو در بازار آزاد دوشنبه ۶ مهر
پیگیری جدی برای رفع محدودیت‌های پروازی از طریق مراجع بین‌المللی/ شکایت ایران به ایکائو
پروازهای ایران‌ایر به استانبول تهران و مشهد برقرار است/ توقف پروازهای نجف و آذربایجان در پی محدودیت‌های خارجی
رشد ۹۰ درصدی تخلیه کالای اساسی در بنادر شمالی/ تخلیه کشتی‌های غلات از ۱۰ روز به ۳ روز کاهش یافت
بازگشت ۶۰ درصد ظرفیت‌های از دست‌رفته پتروشیمی به مدار تولید/ ۹۰ درصد ارز پتروشیمی‌ها بازگشته است+ فیلم
حال وام مسکن خوب نیست/ بسته تشویقی تسهیلات وام بافت فرسوده در راه است +فیلم
رشد بیش از ۱۸۹ هزار واحدی شاخص کل بورس
تولید میوه‌های پاییز مطلوب است
تقویت پایانه‌های مرزی و مسیرهای ریلی برای عبور از محدودیت‌های دریایی دنبال شد
آخرین اخبار
سامانه واردات خودروی ایرانیان مقیم خارج از کشور غیر فعال شد
پرداخت وام ۳۰۰ میلیون تومانی در «بام» بانک ملی
عراق در حال انجام هماهنگی‌ها برای تسهیل ارائه خدمات به ایرلاین‌های ایرانی است
کاهش کیفیت هوا در نواحی شمال غرب کشور از فردا تا جمعه
وارسی گسترده سامانه‌های ناوبری برای صیانت از ایمنی آسمان
سامانه خوداظهاری نیرو‌های شرکتی راه‌اندازی شد
۸۵۰ هزار قلاده سگ گله و صاحب‌دار تحت پوشش برنامه واکسیناسیون قرار دارد
وقوع آتش سوزی عرصه‌ها محدود به فصل خاصی نیست
رشد ۹۰ درصدی تخلیه کالای اساسی در بنادر شمالی/ تخلیه کشتی‌های غلات از ۱۰ روز به ۳ روز کاهش یافت
قیمت خودرو در بازار آزاد دوشنبه ۶ مهر
کاهش ۵.۸ درصدی مصرف گاز خانگی با مشارکت مردمی
تقویت پایانه‌های مرزی و مسیرهای ریلی برای عبور از محدودیت‌های دریایی دنبال شد
خودکفایی در تولید واکسن هاری با حمایت مالی امکان پذیر است
پیگیری جدی برای رفع محدودیت‌های پروازی از طریق مراجع بین‌المللی/ شکایت ایران به ایکائو
صرفه‌جویی یک‌میلیارد و ۸۰۰ میلیون مترمکعب گاز طی ۴سال گذشته
حال وام مسکن خوب نیست/ بسته تشویقی تسهیلات وام بافت فرسوده در راه است +فیلم
۴۰ درصد بیماری هاری در کودکان است
ادامه جنگ برای آمریکا خسارت اقتصادی بیشتری دارد
بازگشت ۶۰ درصد ظرفیت‌های از دست‌رفته پتروشیمی به مدار تولید/ ۹۰ درصد ارز پتروشیمی‌ها بازگشته است+ فیلم
رشد بیش از ۱۸۹ هزار واحدی شاخص کل بورس
بیش از ۱۰ میلیون قلاده سگ و گربه در اختیار مردم است
خریداران شمش طلا تا ساعت ۲۴ امشب فرصت دارند/ وجه الضمان هر شمش ۵ میلیارد تومان
روایت نیروگاه شهدای پاکدشت از روز‌های جنگ؛ پایداری در خط مقدم تولید برق
آغاز طرح ویژه بازآفرینی محله سیروس تهران
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۶ مهر ۱۴۰۵
سالانه ۸.۵ میلیون دلار برای تامین واکسن و سرم هاری هزینه می‌شود
آغاز بازآفرینی محله‌محور در ۳۰ محله کشور
مکان‌یابی ۶۳ شهرک مسکونی دولتی در اطراف شهر‌ها
پرداخت تسهیلات حمایتی تا سقف ۱۰ میلیارد تومان برای نوسازی صنایع
کاهش مصرف آب در تهران؛ ۵۰ درصد شهروندان تهرانی خوش‌مصرف هستند