باشگاه خبرنگاران جوان - کاپیتان ابوذر شیرودی ضمن اشاره به اخبار منتشر شده در برخی رسانه‌ها مبنی بر برقراری مجدد پرواز شرکت‌های هواپیمایی ایرانی به نجف از روز چهارشنبه (هشتم مهرماه)، این اخبار را فاقد اعتبار برشمرد و قابل تأیید ندانست.

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری تاکید کرد: تا این لحظه، هیچ‌گونه بخشنامه یا ابلاغیه رسمی در خصوص لغو ممنوعیت پرواز ایرلاین‌های ایرانی به مقصد عراق دریافت نشده و موضوع مطرح شده تنها در سطح گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای قرار دارد.

کاپیتان شیرودی با بیان اینکه دولت عراق هنوز واکنشی رسمی به این موضوع نشان نداده است، افزود: طرف عراقی در حال انجام هماهنگی‌های لازم برای تسهیل ارائه خدمات به ایرلاین‌های ایرانی است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: سازمان هواپیمایی کشوری به طور مستمر در حال رایزنی و پیگیری مجدانه جهت برقراری پروازهاست؛ با این حال، تا زمان دریافت مستندات رسمی و تعیین تکلیف نهایی، نمی‌توان زمان دقیقی برای ازسرگیری پرواز‌ها اعلام کرد.

منبع: سازمان هواپیمایی کشوری