باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - «باراک راوید»، خبرنگار آکسیوس، روز دوشنبه به نقل از برخی منابع مدعی شد که دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، در حال بررسی کاهش تحریمها علیه ایران و آزادسازی داراییهای بلوکهشده ایران در ازای پیشرفت در موضوع هستهای است.
این تحول پس از آن مطرح شده است که ایران یک نقشه راه هفتروزه برای پایان دادن به جنگ با آمریکا پیشنهاد کرد؛ بر اساس این طرح، تهران تنگه هرمز را بازگشایی میکرد، در ازای آن خواستار کاهش تحریمها علیه صادرات نفت خود میشد و به حدود ۱۲ میلیارد دلار از داراییهای بلوکهشده ایران دسترسی پیدا میکرد.
با این حال، ترامپ علناً این پیشنهاد را رد کرد.
«مایک والتز»، سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد، توضیح داد که ترامپ این طرح را به دلیل آنکه تهران پیش از آغاز مذاکرات هستهای خواستار لغو تحریمها و دسترسی به داراییهای بلوکهشده شده بود، نپذیرفت.
منبع: سی ان ان