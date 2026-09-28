باشگاه خبرنگاران جوان - بنا بر این گزارش، بلافاصله پس از انتشار این تصاویر در فضای مجازی، سردار «یحیی الهی»، فرمانده انتظامی استان کردستان، دستور ویژه‌ای برای بررسی فوری موضوع صادر کرد و پرونده جهت رسیدگی به بازرسی فرماندهی انتظامی استان ارجاع شد.

در این اطلاعیه آمده است: مأموران مربوطه به اداره بازرسی پلیس احضار شده‌اند و تحقیقات لازم و بررسی‌های دقیق در خصوص ابعاد این حادثه در حال انجام است.

در بخش دیگری از این اطلاعیه با اشاره به جزئیات تکمیلی این رویداد آمده است: در بررسی‌ها مشخص شد راننده خودرو فاقد گواهینامه رانندگی بوده و این وضعیت، خطری آنی برای خود و سرنشینان خودرو به همراه داشته است؛ با این وجود، حفظ کرامت انسانی و اجرای مأموریت در چهارچوب حقوق شهروندی و موازین قانونی از اولویت‌های اصلی «فراجا» است و با هرگونه تخلف احتمالی در این زمینه، برابر قانون به صورت جدی برخورد خواهد شد.

منبع: روابط عمومی فرماندهی انتظامی کردستان