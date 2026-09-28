باشگاه خبرنگاران جوان - متن پیام سرلشکر خلبان علی عبداللهی رئیس ستادکل نیروهای مسلح و فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتم الانبیاء (ص) که دوشنبه شب ششم مهر ۱۴۰۵ و به مناسبت دومین سالگرد شهادت سید مقاومت، سید حسن نصرالله انتشار یافته، بدین شرح است:
بسمالله الرحمن الرحیم
با گذشت دو سال از جنایت وحشیانه رژیم دژخیم و اهریمنی صهیونیستی در ترور شهید سید حسن نصرالله دبیر کل شجاع و تاریخ ساز حزب الله لبنان، نقش و تاثیر فرامرزی و فرامنطقهای آن شهید ارجمند و تاثیر او بر جهانبینی جهان عرب و تحکیم گفتمان مقاومت ضد صهیونیستی در غرب آسیا، تحت تعالیم و آموزههای امام کبیر (ره) و امام مجاهد شهید انقلاب (اعلی الله مقام الشریف) آشکارتر میشود و سید مقاومت را در قامت یک مکتب راهبردی به نماد جاودان اقتدار و اتحاد امت اسلامی تبدیل کرده است.
او معمار مقاومت مدرن و قانونگذار میدان مقاومت بود. او ثابت کرد که قدرت واقعی، نه در زرادخانهها، بلکه در پیوند ناگسستنی ملتها با آرمانهایشان ریشه دارد. سیدحسن نصرالله آیینی نوین در مدیریت بحران و راهبری میدان بنیان گذاشت که وحدت ساحات مقاومت را در عین استقلال عمل هر جبهه تضمین میکرد.
دشمن صهیونی-آمریکایی گمان کرد با حذف فیزیکی سید مقاومت، ستون خیمه مقاومت فرو میریزد. اما محاسبات دشمن، بار دیگر در برابر اراده الهی و همبستگی و دلبستگی ملتهای منطقه به مقاومت تاریخ ساز، به شکست انجامید؛ و امروز بویژه پس از جنگ تحمیلی دوم و سوم، تصور و محاسبات آمریکای جلاد و تروریست و رژیم نژادپرست و شیطانی صهیونی باطل و این حقیقت آشکار شده است که جبهه مقاومت، نه تنها تضعیف نشده، بلکه به یکپارچگی راهبردی آشکار و پنهان رسیده است و راه سید نصرالله در لبنان، فلسطین، یمن و عراق و اقصی نقاط جغرافیای مقاومت و حق طلبی با صلابت ادامه دارد.
با گرامیداشت یاد، نام و حماسه آفرینیهای جاودان، ماندگار و الهام بخش پرچمدار مقاومت اسلامی لبنان و حزب الله قهرمان، حجت الاسلام والمسلمین شهید سید حسن نصرالله و شهیدان همراه و مجاور ایشان، بویژه سید هاشم صفیالدین و سردار سرافراز سپاه اسلام، سرلشکر پاسدار عباس نیل فروشان و تجلیل از رهبر عالیقدر و بیرق دار شجاع و مصمم امروز حزب الله لبنان، "حجت الاسلام والمسلمین شیخ نعیم قاسم " و دلاور مردیهای عاشورایی رزمندگان غیور لبنان؛ قاطعانه تاکید میشود نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، در سایه هدایتهای مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا حضرت امام سید مجتبی حسینی خامنهای (حفظه الله تعالی علیه) در کنار مجاهدان و رزمندگان مقاومت اسلامی با آمادگی کامل برای پاسخ قاطع و ویرانگر به هر تهدیدی علیه امت اسلامی ایستاده است.
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتم الانبیاء (ص)
سرلشکر پاسدار خلبان علی عبداللهی