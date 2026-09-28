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پشت پرده شهر نئوم؛ بزرگ‌ترین کلاهبرداری شرکت‌های آمریکایی از سعودی‌ها! + فیلم

پروژه نئوم عربستان که با وعده ساخت شهری فوق‌مدرن و ۱۷۰ کیلومتری آغاز شد، پس از صرف ده‌ها میلیارد دلار با کاهش ابعاد و تردید درباره ادامه بسیاری از طرح‌های بلندپروازانه روبه‌رو شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - نئوم با طرح‌هایی خیره‌کننده از شهر ۱۷۰ کیلومتری، سازه‌های معلق و فناوری‌های پیشرفته معرفی شد، اما پس از صرف میلیارد‌ها دلار، ابعاد پروژه به‌شدت کاهش یافته و بخش‌هایی از زمین پروژه همچنان در مرحله فونداسیون و عملیات عمرانی باقی مانده است.

گزارش‌های رسانه‌های آمریکایی، از جمله درباره هزینه‌ها و برآورد‌های اولیه پروژه، این پرسش را مطرح کرده‌اند که آیا شرکت‌های مجری با ارائه طرح‌ها و برآورد‌های غیرواقعی، میلیارد‌ها دلار از عربستان دریافت کرده‌اند؛ موضوعی که فاصله میان وعده‌های اولیه نئوم و خروجی فعلی آن را برجسته کرده است.

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