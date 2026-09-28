باشگاه خبرنگاران جوان - نئوم با طرح‌هایی خیره‌کننده از شهر ۱۷۰ کیلومتری، سازه‌های معلق و فناوری‌های پیشرفته معرفی شد، اما پس از صرف میلیارد‌ها دلار، ابعاد پروژه به‌شدت کاهش یافته و بخش‌هایی از زمین پروژه همچنان در مرحله فونداسیون و عملیات عمرانی باقی مانده است.

گزارش‌های رسانه‌های آمریکایی، از جمله درباره هزینه‌ها و برآورد‌های اولیه پروژه، این پرسش را مطرح کرده‌اند که آیا شرکت‌های مجری با ارائه طرح‌ها و برآورد‌های غیرواقعی، میلیارد‌ها دلار از عربستان دریافت کرده‌اند؛ موضوعی که فاصله میان وعده‌های اولیه نئوم و خروجی فعلی آن را برجسته کرده است.