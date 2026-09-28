اعضای بدن محمدامین یوسف‌زاده، دانشجوی اهل رشت با رضایت خانواده ایثارگرش به بیماران نیازمند اهدا شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - دکتر سیامک ریماز، مسئول واحد فراهم‌آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی گیلان گفت: اعضای بدن محمدامین یوسف‌زاده، جانبخش اهل رشت که دچار مرگ مغزی شده بود، پس از تأیید نهایی تیم پزشکی و با رضایت خانواده اش، برای برداشت و اهدای عضو به بیمارستان رازی رشت منتقل شد.

او افزود: این جانبخش جوان، دانشجوی ترم آخر کارشناسی هوشبری در مشهد بود و اهدای اعضایش با تصمیم ارزشمند خانواده، فرصت ادامه زندگی را برای بیماران نیازمند پیوند فراهم کرد. مسئول واحد فراهم‌آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی گیلان با ابراز همدردی با خانواده این جوان جانبخش، از تصمیم نوعدوستانه آنها در اهدای اعضای عزیز از دست‌رفته‌شان قدردانی کرد.

این اقدام پانزدهمین اهدای عضو استان گیلان در سال ۱۴۰۵ بوده است. 

بر اساس اعلام واحد فراهم‌آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی گیلان، هر فرد مرگ مغزی در صورت اهدای عضو می‌تواند زمینه نجات جان یک تا ۸ نفر و پیشگیری از معلولیت تا ۵۳ نفر را فراهم کند.

دانشجوی گیلانی، نجاتبخش بیماران نیازمند پیوند

علاقه‌مندان به اهدای عضو می‌توانند با ارسال عدد ۸۱۳ به سرشماره ۳۴۳۲ و یا با مراجعه به سایت رسمی مرکز اهدای عضو جهت دریافت کارت اهدای عضو اقدام کنند.

منبع: گیل وب‌دا

برچسب ها: اهدای عضو ، مرگ زندگی بخش
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